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İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına kilitlendi. Bugün Ankara'da açıklanacak ismin, CHP Yalova Milletvekili Muharrem ince olacağı kesinleşti. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılan hazırlıklarda Muharrem İnce'nin fotoğrafları yer aldı.

CHP grup toplantısı sırasında adaylar arasında ismi konuşulan İlhan Kesici’nin “Muharrem İnce’yi tebrik ettim” demesiyle de CHP’nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu konuşulmaya başlandı. Muharrem İnce’nin aday olduğu iddialarına ise yeni fotoğraflar eklendi.

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Muharrem İnce’nin yakınındaki çalışma ekibi yarın CHP’nin adayının açıklanacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndan fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Fotoğraflarda “Türkiye’m kazanacak” sloganının öne çıktığı görülürken, paylaşımın, “Salon hazır, biz hazırız, sen de hazır ol Türkiyem… İnce İnce geliyoruz” ifadeleriyle yapılması, Muharrem İnce’nin adaylığı iddialarını kuvvetlendirdi.

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Muharrem İnce'nin ekibinin paylaştığı fotoğrafların yanı sıra Odatv, İnce için CHP'nin hazırlattığı otobüslerin fotoğraflarına ulaştı. CHP'nin otobüslerinde "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" sloganı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
he kazanır ..hahaha. kendinize fayda yok türkiyeye ne faydan olcak .be hahahaha.
@mevyar ne oldu dürüst diye mi sevmedin
evet cehape gene baltayı taşa vurdu her kesimden insana hitap edecek biri diyorlardı muharremin neresi sağ kesime hitap ediyor allah aşkına
Yok ya yine bir ekmelettin çıkarsınlar aday chp liler bile oy vermesin.Chp nin dürüst ve Atatürkçü ismi aday.Doğru karar.Sağcılar dürüst ve Atatürkçü aday sevmiyorsa onun suçu yok.
Hayırlı olsun vatana millete
çok egleneceguz
akıllı kemal baykalı kasetle yetmedi hastalandırarak uzaklaştırdın, sonra muharrem geldi hertürlü hileyi denedin ama bir türlü halkın inceye gösterdiği sevgiyi yıkamadın anca böyle partiden 5 yıl uzaklaştırabilirsin. erkeksen genel başkan sensin sen aday ol
Ben bir akpli olarak değişim olması gerektiği düşüncesindeyim oyum muharrem ince için
resmen erdoğanın önüne yem atıyorlar. Chp lideri vasıfsız biri istifa etmesi gerek.
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.emekli öğretmenin man adasında2.5 milyon doları olmuş.bacanak liman ihalesinde rüşveti götürmüş.rüşvetçi urla villalarından 2villa rüşvet almış.ayakkabı kutuları rüşvet dolarları ile doldurulmuş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.malları gasp edilmiş.rüşvet basını kurulmuş,yetmemiş aydın doğan medyasına çökülmüş.cezaevleri asker,polis,hakim,savcı doldurulmuş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş.yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etmiş.tırlarla suriyeye silah militan gönderilmiş,1 milyon insan öldürülmüş.
hayırlı olsun.tamamdir bu iş.gerisi dusunsun
Gümbür gümbür geliyor :))
CHP ilk defa doğru bir iş yaptı
Oylar erdoğan, akşener ve ince arasında bölünecek. Eğer hile karışmazsa ikinci tura kalır aklını kullanan muhalefet ikinci turda tek aday çıkarır ve %54 gibi bir oyla seçilir. Burada seçmen erdoğanı seven ve akp seçmeni diğer tarafta chp iyi ve erdoğanı sevmeyen olarak toplanır. muhalefet seçmeni kendi arasında bölünmezse ikinci turda erdoğan kaybeder
Neden madem CHP genel başkanı yapmadınız.
sanane
Oyun Merak Akşenere ama Sn. İnce'yide tebrik ediyorum. Vatan için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. AKP nin bu Ülkenin gündeminden düşmesi içinde CHP nin tüm sorumluluğu yerine getirmeside takdiri hakkediyor kanaatindeyim.
Kılıçtaroğlumuharrem inceden kurtulmak için her yolu deniyor. Adam muhalefette mutlu ötesini istemiyor.
Başarılar başkanım. Sana güveniyoruz. Temiz bir Türkiye için inşallah seçilirsin.
çıldırınnnn çıldırınnnn bu aday tam çıldırtırrrr. sürprizzzzz yer yerinden oynadı..... chp yi yönetmeye layık bulunmayan ülkeyi yönetmeye adayyyy. gel vatandaş gellll kemalin piyonu koltuk sağlamlaştırıcısı geldiii kaçırmaaa
CHP nin Genel başkanlığa bile layık görmediğini, Cumbaşkanlığına nasıl layık görebilsin ki... nasıl ki M.ince Genel başkanlık için bile CHP nin oyunu alamadıysa C.Başkanlığı için de oy alamayacak, sadece avucunu yalamakla yetinecektir. Aslında bu adaylık meselesi Kılıçdaroğlunun şeytani aklıyla planladığı, İnce'den kurtulmaya yönelik bir tezgahtır. 24 Haziranda Herşeyin en Hayırlısı olacak.
Allah sizi varya,kıyamet kopardılar öyle bir aday öyle bir aday diye.:))))
şunu anlayın kılıçdaroğlu kendine rakip olacak kişiden kurtulmuş oluyor kazanamayacağını zaten biliyor chp kazanacak olsa kılıçdaroğlu kimseye bırakırmı sanıyorsunuz uyanın artık
hayırlı olsun inşallah kazanır
Bu saatten sonra artık kılıçdaroğlu düşünsün artık Muharrem beyin önünü kimse kesemez elveda kılıçdaroğlu.
saçma
bu ne lan tüy siklet, Reis bunu perişan eder.
hayırlı olsun
2.5 Kinder süprüz yumurtadan bakalım ne çıkacak yumurta ufak ama bizimkiler hala umutlu içinden fil çıkacak diye neyse Allahtan umut kesilmez umut umuttur ya çıkarsa
alırsın 3ün 1ini
Simayen Reis e benzeyen bir aday seçilmiş :))))))
olay basit aslında ince aday olur ise 5 sene vekil olamaz bu k.k bı kazanç fakat belediye seçimlerinde Yalova adayı ince olur zaten mevcut başkan ile arası kötü ???? darginlar diyelim k.k akılcı davrandı önüne bı paket sundu oda kabul etti hayırlısı Yalova fakat şunu belirteyim 2023 e kadar reis başımız da bütün partiler bı araya gelse bunu değiştiremez durmak yok yola devam
cevrendekiler ve akrabaların haklı hemde çok haklı.... onlar sana aptal veye salak dfiyorlarya haklılar... düşünsene kusurabakma düşünemezsin.... adamların canlarını bezdiriyorsun... yaptığın aptallıklarla... onlara çok üzüldüm...
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