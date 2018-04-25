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İşte Saadet Partisi'nde oylanan dört isim

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti.Oylama devam ediyor.

İşte Saadet Partisi'nde oylanan dört isim

Saadet Partisi Genel Bşakanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanısıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Online olarak kullanılan oy verme işlemi henüz bitmedi.

Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.

Abdullah Gül'ün geniş bir ittifakın adayı olması değerlendirilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

İŞTE O İSİMLER

SP

Bu son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
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Anahtar Kelimeler:
SP Saadet Partisi 24 haziran erken seçim Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
2003 YILINDAN BERİDİR TÜRKİYDE OLUP BİTENLERİ ADIM ADIM İZLİYORUM.SOL SAYIN ERDOĞANA KAPIYI AÇTIYDI YAHUDİ MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ İÇİN,HATTA ERDOĞANA ÜSTÜN MADALYAYIDA TAKDİM ETTİRDİĞİ İÇİN. ANCAK 2007 DE YOLLAR AYRILDI SAHNEYE YENİ OYUNCULAR EKLENDİ, VE GELİNDİ 15 TEMMUZA, HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI VE TRENDE YERİNİ ALDI, ŞİMDİ İSE TÜRKYEDE NE OLUP BİTTİĞİ ANLAYAMADAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI İÇİN BİRLŞTİ ESKİ DÜŞMANLAR.16 YILDIR İÇERİDE VE DIŞARIDA YAŞANANLAR ORTADA. SAYIN ERDOĞANIN YAPTIĞI HİZMETLRİN 10 DA BİRİNİ YAPAMAZDI GERİDE KALANLAR.BATI BİLİYOR BU YORUMUN SONUCUNU.KİME UÇMSIN TÜRKİYEDE
ABDÜLLATİF ŞENER HEM MÜSLÜMAN HEM HALKÇI GERÇEK ADAM GERESİ HİKAYE
cumhuriyet in bayramlarında hasta olan bir kişiye bu makam yakışmaz bu cumhuriyeti içine sindiremeyen kişiye güvenilmez oyda verilmez
Sn. Haşim Kılıç'ı tek kalemde geçecen birader, Sn. Gül'ü de geç, Abdüllatif Şener yada Sn. Temel...
yahu bu spnin oyu kac? tabani bile akpye gecti... nedir bu sp ruzgari..! %1 oy bile alamayan bir parti nasil belirleyici olabilir..?
Sayın gül bu günlerde tüm siyasetçilerin sadece seçim zamanı hatırladığı gruplar sana ne fayda sağlar böyle antin kuntin tiplerle boy göstermeseydin keşke
Hiç biri diyorum onuda oya katın
BU KARAMOŞLLANIN ÖNERDİĞİ HİÇ BİR İSİM CUMHURBAŞKANLIĞINA YAKIŞMAZ,HİÇ KİMSEYİ ARAMASINLAR.KARAMOLLANIN BURADA NE FONKSİYONU VAR KİŞ?AZCIK POTANSİYELİİLE% 0.007 OYLAMI TAHAKKÜMKURMAYA ÇALIŞIYOR.BU NEYİN HESABI
TEMEL bey kendin aday ol kendin!
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