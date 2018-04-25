İşte Saadet Partisi'nde oylanan dört isim

Saadet Partisi Genel Bşakanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanısıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Online olarak kullanılan oy verme işlemi henüz bitmedi.
Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.
Abdullah Gül'ün geniş bir ittifakın adayı olması değerlendirilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.
İŞTE O İSİMLER
Bu son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.
Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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