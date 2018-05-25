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İstifa ettikten sonra CHP'ye geri dönen Ferda Kudunoğlu yine istifa etti!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Trabzon'da CHP'nin, Saadet Partili adayı 2'nci sıradan, kendisini ise 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini açıklayan Ferda Kudunoğlu, sosyal medyada göreve yeniden talip olduğunu duyurdu. Kudunoğlu paylaşımının ardından yeniden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa ettikten sonra CHP'ye geri dönen Ferda Kudunoğlu yine istifa etti!

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. Ferda Kudunoğlu, SP'li adayın 2'nci sıradan aday gösterilmesi, kendisinin ise 4'üncü sıraya konulması üzerine sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

Kudunoğlu aldığı bu kararı da daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Kudunoğlu, yeni paylaşımda bulunarak göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini açıkladı. Ancak Kudunoğlu ilk istifasının kabul edildiğini öğrenmesi üzerine yeniden paylaşımda bulunarak geri çektiğini duyurduğu istifasını yenilediğini duyurdu.

“ANLAMI KALMAMIŞ OLDU”

İstifasının gerçekleştiğini ifade eden eğitimci Kudunoğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Bugün yaptığım sabahki paylaşımda istifama neden olan gerekçeler ortadan kalktığı için istifamı geri aldığımı yazmıştım. Çok da memnun olmuştunuz. Oysa bana verilen eksik bilgiler nedeniyle istifamı geri alma şansım olmadığını öğrendim. Dün öğleden sonra ilçe başkanlığımıza istifa dilekçemi sunmuştum. Partinin de benim yerime yeni bir aday bulmasını da kolaylaştırmak istedim. Akşam bir takım gelişmeler oldu. Yaşananların ardından parti üyeliğim düşmüş oldu. İstifamı da sabah Ankara genel merkeze bildirmişler. Artık size açıkladığım ‘istifamı geri aldım’ şeklindeki yazımın bir anlamı kalmamış oldu.”

İSTİFA

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Trabzon CHP Saadet Partisi ferda kudunoğlu 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
CHP de böylelerine yer yok. Gelmiş olması, aday gösterilmiş olması hataydı!
BÖYLE ADAMLARI NİYE ALIRSINIZ Kİ...
DEVRELER KARIŞMIŞ, NE YAPTIĞINI ODA BİLMİYOR.
Yanar döner dedikleri bu olsa gerek.
Çok mu umrumuzda kendi geleceklerini Türkiye Cumhuriyeti'nden öncelşkli görenler aslaaaaa. Bunun gibiler seçilse de bu ülkeye faydaları zaten olmaz ihale vs.peşinde koşarlardı.
Her aday garanti sıra istiyor,çalışmadan seçileyim diye düşünüyor.Çalışın ki sizin sıranız da seçilebilsin.Demek ki amaç halka hizmet değil,malı nasıl götürürüm hesabı...
ne bekliyosunuz ki bu partiden..istikrar yok
chp yaz boz tahtasına döndü dün tekirdağ bugün trabzon ya yarın?????????
Siyasi partilerde koltuk sevdalılarına yer olmamalı, şu sıkışık zamanda seninle mi uğraşılacak siyaset mi yapılacak, bir katkın olmayacaksa çekil ayak altından.
Olay Trabzon’da ise öğleden önce ve sonra farklı algılanıyor bazı şeyler.O yüzden sabah dönüp öğleden sonra vazgeçmesi normaldir:) trabzonluların affına sığınıyorum. lütfen yanlış anlamayın.
İŞTE BUDUR.FETOCUYU 2.SIRAYA KOY SENİDE KAZANAMAYACAK OLAN SIRAYA. VAH CHP VAH.
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