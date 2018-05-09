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İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak olan erken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken siyasi partilerde de milletvekili adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai sürüyor.

İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylık başvuru süreleri sona erdi.

HEM ÜCRET HEM BAŞVURU REKORU

AK Parti hem başvuru sayısı hem de toplanan başvuru ücretlerinde rekor kırdı. AK Parti’de 5 bin 997’si erkek, 1332’si kadın olmak üzere toplam 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanlar toplam 42 milyon lira ücret ödedi.

İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

Seçime katılacak en yeni parti olan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ise AK Parti'den sonra en çok aday adayı başvurusu alan parti oldu. İYİ Parti’ye 2 bin 800 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenilirken, yoğunluğun kadın ve gençlerden oluştuğu bildirildi.

MHP 315 BAŞVURUYU REDDETTİ

MHP’ye 1815 kişi aday olmak için başvurdu. 315 kişinin adaylık başvurusu kabul edilmezken başvuranların 250’sini kadınlar, 20’sini de engelli vatandaşlar yaptı.

EN AZ BAŞVURU CHP'DE

CHP’de 1592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday adaylığı başvurularında CHP ve MHP’yi geride bırakan İYİ Parti, değerlendirmeler için komisyon kurdu.

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İYİ parti CHP MHP HDP

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İYİLER BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKACAK , HERŞEY İYİ OLAVAK, AKP+MHP SİLİNİP YOK OLACAK
HERŞEY İYİ OLACAK...
tabi gecer chp pkk hep ona oy veriyor
Her şey çok net,açık seçik belli oluyor İyi parti gümbür gümbür geliyor.
size seçim öncesi bu mutluluk 5 sene yeter ..surda az bu sureniz var
Sn,İnce BİZ BU KAFAYLA İKTİDAR OLAMAYIZ deyince millet aday olmaktan vazgeçmiştir.
GEL BAKALIM MUARREM BU SONUÇLAR NE ?
Sayın Erdoğan ın Alternatifi yok diyordunuz ve diyorduk Alın size Alternatif Sayın Aksener gerçekten bu seçim dönüm noktası Türkiye aşığı iseniz hak hukuk adalet diyorsanız haklı olupta hakkınızı arayamiyorsaniz memur olupta yandaş sendikanın oyuncağı olup 0.5 puana satiliyorsaniz bayram ikramiye sinde adınız bile anılıyor sa birileri vaadler verince alay edip sonra verilebiliyorsa Allah tan korkup kuldan utanıyorum diyorsaniz az vergi verip insanca yaşamak istiyorum süreç falan istemez yanlış yapanlara af yok diyorsanız yandaşlara yeryok diyorsanız herşey iyi olacak sa Evet İyi geldi
chp nin %30 oyu nerde
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