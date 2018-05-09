İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylık başvuru süreleri sona erdi.

HEM ÜCRET HEM BAŞVURU REKORU



AK Parti hem başvuru sayısı hem de toplanan başvuru ücretlerinde rekor kırdı. AK Parti’de 5 bin 997’si erkek, 1332’si kadın olmak üzere toplam 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanlar toplam 42 milyon lira ücret ödedi.

İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA



Seçime katılacak en yeni parti olan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ise AK Parti'den sonra en çok aday adayı başvurusu alan parti oldu. İYİ Parti’ye 2 bin 800 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenilirken, yoğunluğun kadın ve gençlerden oluştuğu bildirildi.

MHP 315 BAŞVURUYU REDDETTİ



MHP’ye 1815 kişi aday olmak için başvurdu. 315 kişinin adaylık başvurusu kabul edilmezken başvuranların 250’sini kadınlar, 20’sini de engelli vatandaşlar yaptı.

EN AZ BAŞVURU CHP'DE



CHP’de 1592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday adaylığı başvurularında CHP ve MHP’yi geride bırakan İYİ Parti, değerlendirmeler için komisyon kurdu.

