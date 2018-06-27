İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasının ardından siyaset kulislerinde ince hesaplar şimdiden yapılmaya başladı. İlk kez girdiği seçimlerde yüzde 9,96 oy alarak 43 milletvekilini Meclis'e sokan İYİ Parti de alınan sonuç yüzleri güldürdü. Partisinin genel başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada "Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Ve giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, iyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze, biz daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
MİLLET İTTİFAKI ÇATLIYOR MU?
Seçim öncesi her fırsatta 'seçimlerden sonra ittifak devam edecek' mesajı veren liderler, seçimlerin arından dikkat çeken mesajlar vermeye başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı" çıkışına "CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum." diyerek yanıt vedi.
'İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILABİLİR' İDDİASI
MHP'nin seçimelerde yüzde 11.1 oy oranına ulaşmasıyla Meclis'te milliyetçi kesimin oy oranı İYİ Parti'yle birlikte yüzde 21'i buluyor. Açıklanan sonuçlarla kulislerde "İYİ Parti ile MHP bir araya gelir" tartışmaları konuşulmaya başladı.
Herkes böyle bir ihtimal gerçekleşir mi diye merak ederken Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde çok daha konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.
"AK Parti’ye hayli yakın bir dostum aradı." diyen Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi;
'İYİ Parti iktidarın nimetlerine yakın olmak için MHP’ye katılır mı diye sormuşsun. Peki İYİ Parti niye AK Parti’ye katılmasın' dedi.
'Daha neler?' demem üzerine ekledi.
'Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar. Ayrıca AK Parti’nin MHP’ye olan ihtiyacı da azalır. Bu da bir olasılık' dedi.
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