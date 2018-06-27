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İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 08:17 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarıyla birlikte Millet İttifakı'nda 'çatlak' sesler yükselmeye başlarken, ittifakta yer alan İYİ Parti'yle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasının ardından siyaset kulislerinde ince hesaplar şimdiden yapılmaya başladı. İlk kez girdiği seçimlerde yüzde 9,96 oy alarak 43 milletvekilini Meclis'e sokan İYİ Parti de alınan sonuç yüzleri güldürdü. Partisinin genel başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada "Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Ve giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, iyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze, biz daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI ÇATLIYOR MU?

Seçim öncesi her fırsatta 'seçimlerden sonra ittifak devam edecek' mesajı veren liderler, seçimlerin arından dikkat çeken mesajlar vermeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı" çıkışına "CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum." diyerek yanıt vedi.

'İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILABİLİR' İDDİASI

MHP'nin seçimelerde yüzde 11.1 oy oranına ulaşmasıyla Meclis'te milliyetçi kesimin oy oranı İYİ Parti'yle birlikte yüzde 21'i buluyor. Açıklanan sonuçlarla kulislerde "İYİ Parti ile MHP bir araya gelir" tartışmaları konuşulmaya başladı.

Herkes böyle bir ihtimal gerçekleşir mi diye merak ederken Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde çok daha konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"AK Parti’ye hayli yakın bir dostum aradı." diyen Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi;

'İYİ Parti iktidarın nimetlerine yakın olmak için MHP’ye katılır mı diye sormuşsun. Peki İYİ Parti niye AK Parti’ye katılmasın' dedi.

'Daha neler?' demem üzerine ekledi.

'Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar. Ayrıca AK Parti’nin MHP’ye olan ihtiyacı da azalır. Bu da bir olasılık' dedi.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
NE APTAL İNSANLAR VAR .İYİ PARTİ GİBİ DÜRÜST TÜRKÇÜ BİR PARTİNİN AKEPEYLE NE İŞİ OLUR . BÖYLE APTAL FİKİRLERİ KİM ÜRETİYOR .
@bizedogrugerekli_2017 Türkçü onun için mi pkklı olduğunu belirten birini seçilirsem çumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım dedi
@bizedogrugerekli_2017 yaşın kaç bilmiyorum ama siyaset denen şeyin her an herşey olabileceği dün söyleneni bugün inkar edebilen ve sana kendince haklı sebepleri söylediğinde ikna edebilen bir yalan sanatı olduğunu öğrenmen zaman almaz diye düşünüyorum...
@bizedogrugerekli_2017 dürüst türkçü parti mi , kürt siyasi hareketi yüzde 11 oy almış diyen bir parti mi türkçü parti .. yuh bee
Bu iddialar tamamen İYİ partiyi yıpratmak için yapılıyor. Ben Sn.Akşenerin bir bayan olmasına rağmen Sn.Bahçeliden çok daha delikanlı olduğunu düşünüyorum. Tükürdüğünü yalayacak bir insan değil....
çok beklersiniz
olurmu olur ozaman bu kadına fetöcü pkk lı diyenler birden çok sevmeye başlar örnek mhp akp ittifakı geçen yıllarda birbirlerine söylediklerini biliyorsunuz parti tutmam iyikide tutmuyorum siyaset kadar kirli iki yüzlü başka bişey görmedim
@emir.33 :)) umarım herkes böyle objektif bakabilir ilerleyen zamanlarda...
olmaz öyle şey
Belesten meclise girdiniz.Birde böyle ihanet ederseniz haram olsun milletin verdiği oylar.
BENCE İYİ PARTİ BEKLENENİ VERMEDİĞİ İÇİN YENİ POPÜLÜZE ETME ÇABALARI. BIRAKIN BU TERÖRİSTE YANDAŞ PARTİYİ
sn akşener unutmayın ki size verilen çoğu oyların chp yönetimine tepkiden dolayı chp lilerin size verdikleri oylardır, sanmayın ki bu tamamen sizin başarınızdan kaynaklanan bir durum değildir bu millet size millet ittifakı yani iktidara karşı verdiğiniz mücadele ve tavrınızdan dolayı size oy vermiştir bundan sonraki meclisteki tavrınız sizin gelecek seçimlerdeki geleceğinizi de belirler, mhp nin şu andaki sürpriz diyeceğimiz oy oranına göre de anlaşıldığı gibi mhp seçmeninden size fazla bir oy gelmemiştir bunu da göze alarak ittifaktan kopmadan güç birliği yapmanızdır, saygılar size.
Hayırlı işler bol güneşler
Sasirmam bunca sey gordukten sonra tayipde zaten hic mitinglerde meral e birsey demiodu bulasmiyodu olma ihtimali var yani
Stepne olsaydık MHP'de kalırdık.
Karekteri olanlar karektersizlerle bir olur mu.Omurgasızlar .
Arkadaşlar Hatırlatmak İsterim ki Meral Akşener CB adayı bir parti lideriydi CB seçimlerini kaybedince Millet vekilliğide kalmadı yani mecliste olmayacak. Bunu da göz önünde bulundurarak objektif bir şekilde analiz yapmanızı tavsiye ediyorum.
Bunca iftira bunca karalama halkın vergileri ile ayakta duran TRT AKŞENER e ambargo koyuyor havuz medyası görmezden geliyor IYI parti bütün engelleri aşmıştır AKŞENER AKP'nin teklifi kabul etse bu gun AKP de 2.numaraydı o yüzden doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek IYIler var sagin alternatifi IYI partidir...
Değerleeine sahip çıktığı sürece çok büyütecek bir iyi partı aynı öz güvenle memleket ve milleti için daha hüzel projelerle büyüyecek,şayet!yanlış yaparda yanaşma partisi konumuna düşerse ben dahil herkes bu iyilerin toplandığı iyi partiden kaçar ve ilk seçimde iyi partinin sadece adı kalır.
büyük bir fitne
Meral mi yazdırıyor bunları..sistem artık başkanlık siste mi..bırakın artık geçmişi..önümüze bakalım..
Bir siyaset bilimi uzmanı olarak ve MHP'li bir seçmen olarak seçimin hemen sonrasında şunu yazmıştım. "Son seçimde vekil sonuçlarına göre Bahçeli'nin Erdoğan'a değil, Erdoğan'ın Bahçeli'ye ihtiyacı var. Peki mutlak gücünü defalarca ispat etmiş Reisi az çok tanıdıysanız sıkıntıya gelir mi? Peki İYİ Parti'nin mecliste başında kim var? Kimse. Peki İYİ Parti'nin mi Erdoğan'a yoksa Erdoğan'ın mı İYİ Partiye ihtiyacı var? Tabiki İYİ Partinin. Erdoğan seçimden önce kazanamazsak ittifak arayışına gireriz dedi de Bahçeli o zaman biz yokuz dedi mi? Dedi."
mhp ile birleşecekler
tükürdüğünü yalaması güzel olur millet yine görür ikinci yüzünü oy alacam diye akpye demediğini bırakmadı , bırak ittifak olmayı aynı masada oturamazlar . İş olsun diye haber işte İyi Parti bi halta yaramıyacağı için ona uğraşıyolar.
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