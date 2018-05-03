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İYİ Parti: Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı bozacağız!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin seçime girememesi için önlerine birçok engel çıkartıldığını belirterek, AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nı suçladı. Çıray, açıklamasında "Parlamento seçimleri için tuzaklarını ittifakla bozmak gerekir ki, hak etmedikleri sayıda milletvekili çıkarmalarının önü kesilsin" ifadesini kullandı.

İYİ Parti: Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı bozacağız!

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Çıray, 24 Haziran seçimlerine dair “Partimizi kurduk, sonra ‘İYİ Parti seçime giremez' demeye başladılar. Şimdi seçime de giriyoruz. Demokraside merhaleleri adım adım aşıyoruz. Bu konuda demokrasiye hizmetlerinden ötürü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da takdir ve saygıyla anıyorum. Şimdi demokrasi mücadelesinde üçüncü merhaleyi aşıyoruz. Onların ittifak kurarak, kurdukları tuzağı aşıyoruz. Sadece parlamento seçimleri için bir ittifakla bozmak gerekir ki, hak etmedikleri sayıda milletvekili çıkarmalarının önü kesilsin. İşte CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak biz bu son tuzağı bozmakta kararlıyız" dedi.

"NİHAİ NOKTAYA YAKLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Aytun Çıray, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İttifakta her partinin, kendi siyasi görüşleri ve idealleri muhafaza edilecektir. Bizi bir araya getiren ikinci neden de demokrasimizin mutlak kuvvetler ayrılığı içinde yeni bir kardeşlik anayasasıyla inşa edilmesi ilkesidir. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam etmekte ve nihai noktaya yaklaşmış bulunmaktayız. Müstakbel cumhurbaşkanımız Meral Akşener de böyle düşünüyor. Türkiye'yi, aydınlık, mutlu, huzurlu günlere eriştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"15 VEKİL GERİ DÖNECEKTİR"

CHP'den istifa edip partimize katılan 15 milletvekili, demokrasi mücadelesindeki merhalelerden birinin aşılmasında çok büyük fedakarlıkta bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz. Partimize katılan bu arkadaşlarımız istedikleri gibi karar alabileceklerdir. Ancak izlenimim odur ki, bizden istifa edip CHP'den aday olacaklarıdır. Bu tamamen onların takdiridir"

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