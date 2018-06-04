İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Adnan Çelik'in iddiasına göre, aday listelerinin kesinleştirildiği 30 Mayıs'ta sürenin dolmasına yarım saat kala kendisine İl Seçim Kurulu'ndan telefon geldi ve teslim etmesi gereken belgeler arasında diplomasının eksik olduğu bildirildi. Çelik ise 1971 yılında mezun olduğu Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'ndan aldığı diplomayı kaybettiğini, bu nedenle evrakın içine Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığına ve diploması olduğuna dair öğrenim belgesini teslim ettiğini bildirdi. Ancak buna rağmen evrakı kabul edilmeyen Çelik'in adaylığı reddedildi. Bunun üzerine İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki 5'inci sıra adaylığına yedek listede bulunan Merve Balandı yazıldı.

"30 DAKİKA KALA HABER VERDİLER" İDDİASI



Adnan Çelik, daha önceki seçimlerde CHP'den Afyonkarahisar milletvekili adayı gösterildiğinde aynı belgeleri İl Seçim Kurulu'na teslim ettiğini belirterek, öğretmen okulu mezunu olduğunu ve 6 yıl da öğretmenlik yaptığını söyledi. Milletvekili kesin listelerinin açıklanmasına 30 dakika kala, seçim çalışmaları yaptığı sırada telefonla arandığını ve evrakının eksik olduğunun bildirildiğini öne süren Çelik, adaylığının elinden alındığını savundu.

"BUNUN HUKUK SKANDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'ndan mezun olduğunu kaydeden Çelik, Olur ilçesine bağlı Yıldızkaya köyünde öğretmenlik yaptığına söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"İl Seçim Kurulu'na evrakım tanzim edildikten sonra kesin aday listelerinin açıklanmasından 30 dakika önce evrakın eksik olduğu bildirildi. Normalde 48 saat önceden bildirilmesi gerekiyordu. Evrak eksikliği konusu biraz enteresandır. Daha önce 'eksik' dedikleri evrakla iki dönem CHP'den, 25'inci ve 26'ncı dönem milletvekili seçimlerine girdim; ama bu sefer evrakım iyi şekilde incelenmeden, öğrenim belgesi olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bunun normal bir karar olmadığını düşünüyorum. Yarım saat önce verilen bu kararda benim yeniden evrakı hazırlamam nerdeyse imkansızdır. Partimizin yetkili organları bu süre içerisinde yeni bir evrak tanzim edemese Afyonkarahisar'da İYİ Parti seçime katılamayacaktı. İYİ Parti'nin seçime katılamaması demek Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ve diğer milletvekili arkadaşların katılamaması demekti. Bunun hukuk skandalı olduğunu düşünüyorum."