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İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da İYİ Parti'nin 5'inci sıradan aday gösterdiği Adnan Çelik (65), İl Seçim Kurulu tarafından kaybettiği diploması yerine teslim ettiği öğrenim belgesinin kabul edilmediğini ve adaylığının reddedildiğini ileri sürdü. Daha önce aynı belgeyle CHP'den iki dönem aday olduğunu belirten Çelik, "Hakkım zayi olmuştur. Mağdur edildiğimi düşünüyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da müteahhitlik yapan Adnan Çelik, İYİ Parti'ye milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İYİ Parti'nin 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu listede yer almayan Çelik, 5'inci sıra adayı Alper Yağcı'nın 2 gün sonra istifa etmesinin ardından parti genel merkezince aynı sıradan listeye dahil edildi.

Adnan Çelik'in iddiasına göre, aday listelerinin kesinleştirildiği 30 Mayıs'ta sürenin dolmasına yarım saat kala kendisine İl Seçim Kurulu'ndan telefon geldi ve teslim etmesi gereken belgeler arasında diplomasının eksik olduğu bildirildi. Çelik ise 1971 yılında mezun olduğu Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'ndan aldığı diplomayı kaybettiğini, bu nedenle evrakın içine Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığına ve diploması olduğuna dair öğrenim belgesini teslim ettiğini bildirdi. Ancak buna rağmen evrakı kabul edilmeyen Çelik'in adaylığı reddedildi. Bunun üzerine İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki 5'inci sıra adaylığına yedek listede bulunan Merve Balandı yazıldı.

"30 DAKİKA KALA HABER VERDİLER" İDDİASI

Adnan Çelik, daha önceki seçimlerde CHP'den Afyonkarahisar milletvekili adayı gösterildiğinde aynı belgeleri İl Seçim Kurulu'na teslim ettiğini belirterek, öğretmen okulu mezunu olduğunu ve 6 yıl da öğretmenlik yaptığını söyledi. Milletvekili kesin listelerinin açıklanmasına 30 dakika kala, seçim çalışmaları yaptığı sırada telefonla arandığını ve evrakının eksik olduğunun bildirildiğini öne süren Çelik, adaylığının elinden alındığını savundu.

"BUNUN HUKUK SKANDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'ndan mezun olduğunu kaydeden Çelik, Olur ilçesine bağlı Yıldızkaya köyünde öğretmenlik yaptığına söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"İl Seçim Kurulu'na evrakım tanzim edildikten sonra kesin aday listelerinin açıklanmasından 30 dakika önce evrakın eksik olduğu bildirildi. Normalde 48 saat önceden bildirilmesi gerekiyordu. Evrak eksikliği konusu biraz enteresandır. Daha önce 'eksik' dedikleri evrakla iki dönem CHP'den, 25'inci ve 26'ncı dönem milletvekili seçimlerine girdim; ama bu sefer evrakım iyi şekilde incelenmeden, öğrenim belgesi olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bunun normal bir karar olmadığını düşünüyorum. Yarım saat önce verilen bu kararda benim yeniden evrakı hazırlamam nerdeyse imkansızdır. Partimizin yetkili organları bu süre içerisinde yeni bir evrak tanzim edemese Afyonkarahisar'da İYİ Parti seçime katılamayacaktı. İYİ Parti'nin seçime katılamaması demek Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ve diğer milletvekili arkadaşların katılamaması demekti. Bunun hukuk skandalı olduğunu düşünüyorum."

"MAĞDUR EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hakkının zayi edildiğini ve mağdur olduğunu savunan Adnan Çelik, yargıya başvuracağını belirterek, şunları söyledi.

"Tabi ki haklarımı arama konusu saklıdır; ancak işin komik yanı bizden istenen diploma bile değildir. Sadece öğrenim belgesi, diploma sureti veya okur yazarlık belgesidir. Okuryazarlığı ve öğrenim belgesi olmayan bir kişi 6 sene nasıl öğretmenlik yapabilir? Öğretmenlik yapan bir kişinin okuryazarlık belgesi olmaması mümkün müdür? Böyle bir hukuk içerisinde seçime gidiyoruz. Belki de başkalarının da mağduriyeti söz konusu olacaktır. Hukuk herkes için vardır ve geçerlidir. Hukukun üstünlüğüne hepimizin inanması gerekir ve inanmalıyız. Hukukun işlemesi acısından adaletin kişinin eşit haklarının korunması en doğal hakkıdır. Bu hakkımın korunmasını ve tekrar incelenmesini istiyorum. 5'inci sırada adayı olarak listede yer almıştım. Seçmenlerimin karşısına çıktım. Çalışmalarımı yaptım, afişlerimiz basıldı. Bütün seçmenlerim beni aday olarak biliyor."

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
savunmanızı AK PARTİ İŞİ DİYE YAPIYOR OLMANIZ ÇOK ÇİRKİN HAKKINI ARA AMA BÖYLE DEĞİL YOK İKİ DEFA CHP DENBAŞ VURDUM.OLDU.ŞİMDİ NİYE OLMUYOR. GÖTÜRDÜĞÜNÜZ EVRAKBASLI YOK YAZI İSE GÜNCEL OLMALI.HATANI KİMSEYE YÜKLEME ZATEN PARTİN DE HEMEN DİĞER BİR ŞAHSI GÖSTERMİŞ.PARTİDEMİ BİLMİYOR.İTİRAZ ETMEYİ
65 yaşına gelmişsin, çekil köşene, yerini gençlere bırak daha ne vıdı vıdı edip durursun ya.
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