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İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti.

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

Kişisel sosyal paylaşım sitesi üzerinden istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti.

PARTİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Kişisel sosyal paylaşım sitesi üzerinden istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.

dtrt

"AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İYİ Parti İzmir milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, şu ifadelere yer verdi:

"24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin başarısı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim."


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İYİ parti izmir Milletvekili Osman Ertürk Özel

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