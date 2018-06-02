İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in “Millet İittifakı”nda yer alan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, “parlamenter sistemin yol haritasını belirlenmesi için toplantı” çağrısı yapmasının gerekçesi netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray , “Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğuna dikkat çekerek, “Fakat, sayın Genel Başkan Akşener gördü ki; bu seçim kampanyası sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, sanki parlamento seçimiymiş gibi, başbakan seçilecekmiş gibi, sanki uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştü. Yani bizim prensip zemininden kaydı” dedi. PARTİLERİN GÖRÜŞMESİ YAKINDA



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti’den önceki gün “Meral Akşener’den liderlere çağrı” başlığıyla yapılan açıklamada, Akşener’in Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine “parlamenter sistemin yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptığı” duyuruldu. Akşener’in çağrıyı “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği” gerekçesiyle yaptığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre bu çağrının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile telefonla görüşerek talebi iletti. CHP ve ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerin çağrıya olumlu baktığı ve seçim çalışmaları programları dikkate alınarak görüşme tarihinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi kararlaştırıldı.

MUHALEFETTE 'İNCE' RAHATSIZLIĞI



Akşener’in doğrudan ittifak ortaklarıyla temas ederek, toplantı talebini iletmek yerine, kamuoyuna açık bir çağrı yapması ise kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde, Akşener’in çıkışının ardında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, parlamenter sisteme dönüş için için 2 yıllık bir süreyi içeren “restorasyon süreci” öngörmesi ve partisinden bağımsız hareket ediyor görüntüsü vermesinin rahatsızlık yarattığı iddia edildi. İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ ÇIRAY: ZEMİN KAYMASIN



Konuya ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Aytun Çıray , “Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğuna dikkat çekti. Çıray, “Türkiye çok kritik bir seçime gidiyor ve bu klâsik anlamda sadece parlamentoyu belirleyeceğimiz, eskiden olduğu gibi başbakan seçeceğimiz bir seçim değil. Millet İttifakı partilerini bir araya getiren bir prensip var, o da yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak güçler ayrılığına dayalı, parlamenter sistemi inşaa etmek” dedi. Çıray şu görüşleri dile getirdi: