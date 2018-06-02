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İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 07:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parlamenter sistemi konuşmak üzere Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderlerine çağrı yaptı. Kulislerde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin parlamenter sisteme geçiş için 2 yıllık bir süreden bahsetmesinin rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in “Millet İittifakı”nda yer alan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, “parlamenter sistemin yol haritasını belirlenmesi için toplantı” çağrısı yapmasının gerekçesi netleşmeye başladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray , “Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğuna dikkat çekerek, “Fakat, sayın Genel Başkan Akşener gördü ki; bu seçim kampanyası sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, sanki parlamento seçimiymiş gibi, başbakan seçilecekmiş gibi, sanki uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştü. Yani bizim prensip zemininden kaydı” dedi.

PARTİLERİN GÖRÜŞMESİ YAKINDA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti’den önceki gün “Meral Akşener’den liderlere çağrı” başlığıyla yapılan açıklamada, Akşener’in Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine “parlamenter sistemin yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptığı” duyuruldu. Akşener’in çağrıyı “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği” gerekçesiyle yaptığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre bu çağrının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile telefonla görüşerek talebi iletti. CHP ve ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerin çağrıya olumlu baktığı ve seçim çalışmaları programları dikkate alınarak görüşme tarihinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi kararlaştırıldı.

MUHALEFETTE 'İNCE' RAHATSIZLIĞI

Akşener’in doğrudan ittifak ortaklarıyla temas ederek, toplantı talebini iletmek yerine, kamuoyuna açık bir çağrı yapması ise kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde, Akşener’in çıkışının ardında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, parlamenter sisteme dönüş için için 2 yıllık bir süreyi içeren “restorasyon süreci” öngörmesi ve partisinden bağımsız hareket ediyor görüntüsü vermesinin rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ ÇIRAY: ZEMİN KAYMASIN

Konuya ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Aytun Çıray , “Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğuna dikkat çekti. Çıray, “Türkiye çok kritik bir seçime gidiyor ve bu klâsik anlamda sadece parlamentoyu belirleyeceğimiz, eskiden olduğu gibi başbakan seçeceğimiz bir seçim değil. Millet İttifakı partilerini bir araya getiren bir prensip var, o da yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak güçler ayrılığına dayalı, parlamenter sistemi inşaa etmek” dedi. Çıray şu görüşleri dile getirdi:

“Fakat, Sayın Genel Başkan Akşener gördü ki, bu seçim kampanyası sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, sanki başbakan seçimiymiş gibi, sanki uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştü. Yani bizim prensip zemininden kaydı. Ama esas olan olabildiğince hızlı şekilde yeni anayasamızı inşa ettikten sonra, tarafsız cumhurbaşkanı sistemiyle yeniden seçime gitmektir. Sayın Akşener, hem bu durumun tekrar tespit edilmesi için hem de bu taahhüdün Türk milletine, ileride de ortak işbirliğini sağlayacak şekilde verilmesi için en önemlisi de bu şirazesinden çıkmış şeçim kampanyalarının yerli yerine oturtulması için bu çağrıyı yaptı. Millet İttifakı’nın liderleri olan Kılıçdaroğlu ve sayın Karamollaoğlu’nun da farklı düşünmediğini düşünüyoruz.”

Çıray, Türkiye ekonomisinin kritik bir süreçten geçtiğini ve bu nedenle de zaman kaybına tahammülü olmadığını ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinden sonra en geç 1 yıl içinde parlamenter sisteme geçişin zemininin hazırlanması gerektiğini vurguladı. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin seçimlerden önce kamuoyuna “parlamenter sisteme dönüş” ve yeni anayasa taahhüdünü vermesi ve güven tazelemesinin ekonomiye de güven vereceğini belirten Çıray, “Bu güven unsurunu sağlayacak hadise de anayasal hukuk devletine en kısa sürede dönmek. Bu uzun yılların restorasyonunu bekleyecek bir süreç değil. 1 yıl içinde anayasal hukuk devletine geçilerek, derhal yeni bir seçimle kalıcı bir hükümetle, içeriye ve dışarıya güven veren bir sistem kurulmalı” dedi.

"MİLLETE GÖTÜRECEĞİZ"

Millet İttifakı’nın anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamaması durumunda ne yapılacağına ilişkin soru üzerine de Çıray, ittifakın parlamento çoğunluğunu sağlayacağına inandığını belirterek, “Zaten Millet İttifakı Meclis’te en geniş çoğunluğu elde etse de hedefimiz, en geniş katılımla anayasa hazırlamak. Ve bu anayasa her şartta millete götürülecektir” dedi.

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