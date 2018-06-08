24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim anketin sonucunu açıklayan Lütfü Türkkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ikinci tura CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalırsa seçmenini İnce’ye oy vermeye götürmekte zorlanacağını söyledi.
KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan Türkkan, İYİ Parti’nin tahminlerden fazla oy alabileceğini söyledi ve şunları kaydetti:
“Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi. Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İYİ Parti çıktı. İYİ Parti’yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16.8’in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İYİ Parti’yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal’ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti’sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir.”
"İNCE'YE OY VERMEYE GÖTÜRMEKTE ZORLANIR"
Türkkan, ikinci tura İnce’nin kalması halinde, Saadet Partisi seçmeninin İnce’ye oy vermeyeceğini savunarak, “Saadet Partisi kaç oy alırsa alsın, sayın Temel Karamollaoğlu ikinci tura sayın İnce’nin kalması halinde seçmenini sayın İnce’ye oy vermeye götürmekte zorlanır, kesinlikle söylüyorum. Sayın Muharrem İnce’nin kişiliğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi’nin 50 yıldır Türkiye’de devam eden sağ seçmenin karşısındaki tavrıdır aslolan. Sağ seçmenin bakışından kaynaklanıyor” dedi.
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