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24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili ellerine ulaşan son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Türkkan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik yapılan ankette İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 16,8 olduğunu belirtti.

24 Haziran seçim anketin sonucunu açıklayan Lütfü Türkkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ikinci tura CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalırsa seçmenini İnce’ye oy vermeye götürmekte zorlanacağını söyledi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan Türkkan, İYİ Parti’nin tahminlerden fazla oy alabileceğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi. Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İYİ Parti çıktı. İYİ Parti’yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16.8’in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İYİ Parti’yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal’ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti’sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir.”

"İNCE'YE OY VERMEYE GÖTÜRMEKTE ZORLANIR"

Türkkan, ikinci tura İnce’nin kalması halinde, Saadet Partisi seçmeninin İnce’ye oy vermeyeceğini savunarak, “Saadet Partisi kaç oy alırsa alsın, sayın Temel Karamollaoğlu ikinci tura sayın İnce’nin kalması halinde seçmenini sayın İnce’ye oy vermeye götürmekte zorlanır, kesinlikle söylüyorum. Sayın Muharrem İnce’nin kişiliğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi’nin 50 yıldır Türkiye’de devam eden sağ seçmenin karşısındaki tavrıdır aslolan. Sağ seçmenin bakışından kaynaklanıyor” dedi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
doğru diyor ama herkes şapkasını önüne alıp bu inattan vazgeçmeli , TAMAM demeli.
incenin birleştirici gücü var..kendisi tam bir halkçı..oylar çalınmazsa yüzde yüz ince kazanacak..
@tsahin1903 ne saçma düşünce tarzı bu ince seçilirse sıkıntı yok başka bi aday seçilirse oylar çalındı bayağı bi demokrasi aşığıymışsın
partileri bir birine düşürüp aradan yine sanırım akp sıyrılmayı düşünüyor. bu oyunlara gelmeyelim .
aç tavuk misali..zavallılar
Gelir gelir ..verir verir ...vermezse mi ? canları cehenneme onlar geberir ben sürünürüm en fazla
Ne anladık o zaman bu ittifaklardan, CHP sayesinde SAADET ve İYİ parti meclise girecek. İkinci tur için sağ seçmen İnce'ye oy vermezmiş. Bence o sizin kuruntunuz Akşener 2.tura kalacak diye hesaplar yapılıyordu. İnce'nin meydanlara inmesiyle Akşener'in ikinci tura kalması neredeyse imkansız hale geldi. Sözünüzün arkasında olunuz ve ikinci tur için İttifakın adayını destekleyiniz. Zira CHP çok büyük fedakarlıkta bulundu. 24 haziran sonrası Saadet partiside mecliste gurup kurabilecek...
Bu İYİ parti denen vefasız, mezar kazıcılarına birileri anlatsın.Emin olsunlarki Akşener denen hırçın kadına oy vermeyecekler.Bu ne ahlaksızlıktır ki, onları oraya getiren partiye karşı savaş açıyorlar. Akşener denen oynak kadın ikinci tura kalsa dahi kendilerinden başka kimse oy vermeyecektir. HDP nin oyunu almadan nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz? Beyniniz varsa akıllıca söylemlerde bulunun.Bu ne utanmazlıktır, ne arlanmazlıktır.... Mitinglerinizde kaç kişi olduğu belli. Akşener, önce ülkücülük, DYP, AKP, MHP, FETÖ yandaşlığı, CHP yaltakcılığı, şimdi de tekrar Tayyip yandaşlığı mı
YAv he heeee he heeeeeeeeeeeee he heeeeeeeee he heeeeeee.Siz hatta yüzde 70 alırsınızda tevazudan söyleyemiyorsunuz...
sabah akşam bonzai içiyo bunlar sanırım :)
abd ve israil in yani bop un selahattin demirtaşına karşılık türk derin devleti meral akşeneri çıkardı. şayet akşener ikinci tura kalırsa türkiyenin geleceği için akşener i desteklemek boynumuzun borcu. yoksa 10 sene sonra hapiste yattı ezildi falan filan diye bop uşağı demirtaşı aynı erdoğan ı yaptıkları gibi başımıza seçtirecekler. yahudiden madalya alan bop eşbaşkanını desteklemeyi içine sindiriyorsan git erdoğana ver. 10 sene sonra da demirtaşa verirsin.
Unutmayın Türkiye tarihinde hiç bir siyasi partinin hayal dahi edemeyeceği kıbrıs savaşını Ecevit-Erbakan kardeşliği zaferle soonuçlandırmıştı, hatta çok önemli icraatlara imza atıldı,ogünün şartlarında olağanüstü idi ,utanmadan halk adına ahkam kesmeyin.
Bunlarda Muharrem ince gibi çalışmak yerine 2. tur da sadece biz alırız. O sebepten inceye değil bize verin diyorlar. Yahu inceden değil de akp den nasıl alırıza çalışın.
Seçim masrafına ne gerek var anketlerle C.Başkanıda seçilsin.Hatta Meral Hanım İnceye derse inceye,Demirtaş a derse demirtaşa Öcalan a derse öcalana verelim amaç nasıl olsa devlet yönetmek değil Erdoğanı devirmek,bu yolda her şey mübahtır Diktatörün biri gider Meral akşener dikratörü gelir biz nasıl olsa seçme zekasına sahip değiliz....
Lütfü Türkkan İyi,Sadet ve Demokrat Partiyi seçimlere ve meclise kimin taşıdığını unutuyor galiba
BU NASIL İTTİFAK sahte hepsi herkesini kendini düşünüyor.
ilk turda Saadet'e verecegim,2.turda benim genel başkanima ajan münafik kafir diyen cumhur ittifaki nasil benden oy isteyecek?Millet ittifakinda kim 2. tura kalirsa bir milli görüşcü olarak oyum ona,bop başkanina oy yok.
Bunlarda iyice şaşırdı:)alırsınız kardeş 16.8 değil 28.8 de alırsınız yeyerki anketleri kendiniz yapmaya devam edin
bütün politikacılar kendilerine göre seçmeni yönlendirmeye çalışıyor hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde değil kendi oyunda başka.
Kendinizi darı ambarında mı görüyorsunuz. Kazanamayınca aynı nakarat. Şimdiden belli kazanacak cumhur ittifakı için karalama kampanyası yapmayın. Kaybedince kendinizi böyle avutmayın.
sen halt etmişsin bir milli gorüşcü olarak diyebilirimki ikinci turda 100 milli görüşcüden 99 u inceye oy verir bunu tüm samiyetimle soyleyebilirim..
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