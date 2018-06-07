İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, son yayınladığı ankette Meral Akşener’i az oy alacağını açıklayan SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı’ya tepki gösterdi. SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.
Bu rakamlara karşı çıkan Aytun Çıray, sosyal medya hesabından, “Sn Hakan Bayrakçı'ya açık çağrı: Sizi son açıkladığınız anketin örneklemini, kaç kişiyle ve kimlerle yaptığınızı, hangi şehirlerde yaptığınızı, hangi zaman aralığında yaptığınızı ham dataları ile açıklamaya davet ediyorum” ifadelerini paylaştı.
2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden, Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı.
Anketin 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi.
SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.
Araştırmada "Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiştir. Bülent Ecevit'ten sonra (1977) CHP'nin ulaştığı en yüksek oy oranı" tespitinde bulunuldu.
SONAR'ın anketine göre 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.
Cumhur İttifakı içinde AKP'nin oyu yüzde 42.2 MHP'nin ise yüzde 7.1 gözüküyor.
Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 9.2 Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.
SONAR'ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da araştırıldı.
Buna göre 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53.7, İnce'nin ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmin ediliyor.
Anketin sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:
"Bu bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2. tura kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın %40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesindir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ile finale kalacak isim olacaktır."
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Böyle yol gördünüz mü?
Dişi kaplan, yavru geyiği yakaladı ve...
Okuyucu Yorumları 1 yorum