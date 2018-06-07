İYİ Parti'den 24 Haziran seçim anketi sonucu tepkisi!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, son yayınladığı ankette Meral Akşener’i az oy alacağını açıklayan SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı’ya tepki gösterdi. SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

Bu rakamlara karşı çıkan Aytun Çıray, sosyal medya hesabından, “Sn Hakan Bayrakçı'ya açık çağrı: Sizi son açıkladığınız anketin örneklemini, kaç kişiyle ve kimlerle yaptığınızı, hangi şehirlerde yaptığınızı, hangi zaman aralığında yaptığınızı ham dataları ile açıklamaya davet ediyorum” ifadelerini paylaştı.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ - SONAR SONUÇLARI

2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden, Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı.

Anketin 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi.