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İYİ Parti'den 'Abdullah Gül ziyareti'ne sert tepki: Bu bir seçim müdahalesidir

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldığı iddia edilen ziyarete tepki gösterdi.

İYİ Parti'den 'Abdullah Gül ziyareti'ne sert tepki: Bu bir seçim müdahalesidir

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tarih bu vahim durumu asla unutmayacaktır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Genelkurmay Başkanı’nın ve saray sözcüsünün Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına dair vereceği bir karar arifesinde, yani çok manidar bir zamanlama ile ziyaret ettiklerine dair bilgi kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu bilginin muhatapları tarafından yalanlanmamıştır. Bu durumda İYİ Parti Başkanlık Divanı bir durum değerlendirmesini kaçınılmaz görmüştür.

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının tartışıldığı bir ortamda Sayın Abdullah Gül’e, böyle bir ziyarette bulunulması, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tehdit altında bırakan bir seçim ve rejim müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak bu çok vahim olayı Milletimizle paylaşma zorunluluğunu duyduk.

Türk Milletinin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin fiili başkomutanı, askeri darbe dönemlerini hatırlatırcasına kimin cumhurbaşkanı seçimlerine katılıp, kimin katılmayacağına müdahale edemez, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarafı olamaz. Bu durum, saray ve onun hizmetkârı tarafından maksatlı olarak yaratılan toplumsal-siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine neden olacaktır.

Belli ki Saray Koalisyonu ve onun hizmetindeki, küçük ortağı kaybedeceklerinin korkusuyla hareket ediyorlar. Bu nedenle iktidarı elde tutmak için her yol mubahtır anlayışına Türk Ordusu alet edilemez. Cumhurbaşkanı 81 milyonun cumhurbaşkanı olmayı başaramamıştır ve bunu da istememiştir. Ancak TSK, 81 milyonun ordusudur ve bu konuda bir zafiyet göstermemelidir.

Yaşanan bu durum, TSK’nın iktidarın çaresizliğine yara bandı olarak kullanılması anlamına gelir ki, bu, asla bağışlanacak ve kabul edilebilecek bir durum değildir. YSK, Saray Koalisyonu’nun TSK desteğini aldığı varsayımından hareket ederek, yeni ve daha orijinal tam kanunsuzluklara imza atmaya kalkışabilir. Sayın Akar, saray koalisyonu operasyonunda saray sözcüsüne refakat ederek işte bu tür muhtemel tam kanunsuzluklara zemin hazırlamış olmaktadır.

Biz İYİ Parti olarak milletle ittifak yaptık.

Bizim için kendi politik varoluşumuzu anlamlı kılacak olan şey, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in müstakbel cumhurbaşkanlığı idi. Bundan ötürü her partinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmasını savunduk. Ama Sayın Gül’ün zihnindeki şey bir çatı adayı olmaktı. Bu onun kişisel takdiridir ve biz buna saygı duyduk. Demokrasinin gereği budur.

Sayın Gül’ün nasıl aday olacağına veya hangi partilerin onu aday olarak destekleyeceğine karışılmasını demokrasiye yönelik bir müdahale olarak mahkûm ediyoruz. Bunların amaçları, seçimlere katılan tüm partilere gözdağı vermektir. Ancak deşifre olmuşlardır. Zaman, hiçbir şeyin gizli kalamayacağı zamandır. Bu gerçek unutulmuştur. Durumu milletimizin dikkatine sunuyoruz. Aziz Milletimiz iradesine, cumhuriyete ve demokrasiye bir kez daha kurulmuş olan bu kumpası asla affetmeyecektir.

Tarih de bu vahim durumu asla unutmayacaktır. Yüce Milletimize saygıyla duyurulur."

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