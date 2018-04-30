İYİ Parti'den 'Abdullah Gül ziyareti'ne sert tepki: Bu bir seçim müdahalesidir

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tarih bu vahim durumu asla unutmayacaktır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Genelkurmay Başkanı’nın ve saray sözcüsünün Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına dair vereceği bir karar arifesinde, yani çok manidar bir zamanlama ile ziyaret ettiklerine dair bilgi kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu bilginin muhatapları tarafından yalanlanmamıştır. Bu durumda İYİ Parti Başkanlık Divanı bir durum değerlendirmesini kaçınılmaz görmüştür.

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının tartışıldığı bir ortamda Sayın Abdullah Gül’e, böyle bir ziyarette bulunulması, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tehdit altında bırakan bir seçim ve rejim müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak bu çok vahim olayı Milletimizle paylaşma zorunluluğunu duyduk.

Türk Milletinin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin fiili başkomutanı, askeri darbe dönemlerini hatırlatırcasına kimin cumhurbaşkanı seçimlerine katılıp, kimin katılmayacağına müdahale edemez, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarafı olamaz. Bu durum, saray ve onun hizmetkârı tarafından maksatlı olarak yaratılan toplumsal-siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine neden olacaktır.