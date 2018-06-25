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İYİ Parti'den aday olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer milletvekili seçilemedi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı, Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer (43), İzmir'de partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili seçilemedi.

İzmir birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen Çiğdem Özer, partisinin yeterli oyu alamaması üzerine Meclis'e giremedi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra İzmir'den Ankara'ya dönen Özer, uzun süre emek verdiğini, sonuçları sindirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

SEÇİM SONUÇLARI KENDİSİNİ ÜZDÜ

Seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü kaydeden Çiğdem Özer, Genel Merkez'de yapılacak toplantının ardından açıklama yapacağını bildirdi.

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