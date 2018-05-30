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İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Çakıroğlu, Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Türkiye 24 Haziran seçimlerine odaklanırken, İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Çakıroğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

24 Haziran seçimlerinde kilit partinin HDP ve seçmenleri olduğunu söyleyen Çakıroğlu, Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini dile getirdi.

KİLİT PARTİ HDP

Odatv'nin haberine göre Çakıroğlu, HDP’nin seçim sonucunu belirleyecek en kritik parti olduğunu ifade etti. Çakıroğlu, “Hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının neticesini belirleyecek olan kilit parti HDP ve onun seçmenleri olacaktır. Eğer HDP barajı geçerse meclisteki çoğunluğu Millet İttifakı sağlayacak; aksi durumda ise Cumhur İttifakı çoğunluk olacaktır. Somut değerlendirmeler bunu göstermektedir” dedi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
pkk ile kol kola gez milliyetçiyim diye gençleri kandır. Bunlarmı milliyetçi, bunlarmı MHP nin başına gelecekti, MHP yi Allah korumuş,
Iyi partililerin bir bolumu pkk ya oy verir artik.yakisir....
hdp li degilim ama Evet kesinlikle geçmeli
Doğru söylemiş, gerçek bu..
hdp chp verir ama asla iyi partiye vermez...
ULAN UTANMASALAR HDP YE OY VERECEKLER.SİZİN GİBİ ÜLKÜCÜYÜ SEVSİNLER.
tabiki geçecek...
yazıklar olsun sizin gibi milliyetçi partiye, utanmasanız apoyuda çıkartacaksınız, fetö adamı işte böyle dansöz gibi kıvırttırır,
yaziklar olsun şimdide akparti düsmanligindan dolayi hdp nin baraji asmasinimi istiyorsunuz bravo size ????????????
AFERİN BE İYİ PARTİYE İYİ İYİ ZAMNİN FIRILDAKLIĞINA AYAK UYDURMAYA BAŞLAMIŞ.HDP Yİ DEĞİL SİZ KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN .SİZDE HDP DE BARAJI GEÇEMEYECEKSİNİZ.
vay be asker polis sehit eden. vatandaşlarımızı bombalarla katledenlerle kolkola yürüyen bir iyi parti. yaziklar olsun size. bu oyu yakarim yinede size ve chp ye oy vermek. Allah sizi bildigi gibi yapsin. cikarlari icin bugün hdp nin koluna giren yarin secildiginde abdnin kucaginada oturur. yaziklar olsun.
İNŞALLAH GEÇECEK BARAJI GECMESİ LAZIM 2.TURDA BUYUK İHTİMAL YA İYİ YADA İNCE YE VERİLECEK MECBUR . HAYIRLARI 24.HAZIRAN'DA TAMAMLAYACAĞIZ İNŞALLAH SELAHATTİN DEMİRTAŞA ÖZGÜRLÜK !
HDP nin barajı geçeceği belli tutmuş genel başkanını içeri tikmissin doğuda ohal var kalkida RTE ye oy verecek halı yok
Sayın Erdogan : % 48 Sayın İnce : % 32 Demirtaş : % 10 Akşener : % 8 Karamollaoğlu : % 0,9 diğer : % 1,1 partiler Ak parti : % 42 CHP : % 25 Hdp : % 12 Mhp : % 8 İy parti : % 5 sadet : % 1 kararsız ve diğerler . % 7
e zaten doğrusu bu. akepe ve tayyip hdp nin baraj altında kalması için uğreşıyor. çünkü hdp baraj altında kalırsa hdp nin çıkaracağı 60 üzerindeki milletvekili sayısı otomatikmen akepe ye gidecek bu da akepe nin çoğunluğu sağlaması demek.o yüzden de akepe her türlü baskıyı,hileyi uyguluyor
Daha önce CHP kendisini feda etti.Bukez sıra İYİ partide. Hadi bakalım IYİ parti HDP ele ele.
tüm iyi partilileri hdp ye oy vermeye davet etmiş. Ki barajı aşsın diye
Geçen defa geçti de ne oldu ? Bi halt olmadı akp kazıdı onlari
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