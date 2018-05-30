İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Türkiye 24 Haziran seçimlerine odaklanırken, İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Çakıroğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

24 Haziran seçimlerinde kilit partinin HDP ve seçmenleri olduğunu söyleyen Çakıroğlu, Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini dile getirdi.

KİLİT PARTİ HDP

Odatv'nin haberine göre Çakıroğlu, HDP’nin seçim sonucunu belirleyecek en kritik parti olduğunu ifade etti. Çakıroğlu, “Hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının neticesini belirleyecek olan kilit parti HDP ve onun seçmenleri olacaktır. Eğer HDP barajı geçerse meclisteki çoğunluğu Millet İttifakı sağlayacak; aksi durumda ise Cumhur İttifakı çoğunluk olacaktır. Somut değerlendirmeler bunu göstermektedir” dedi.

