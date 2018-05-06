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İYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışı

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri, Aytun Çıray, partisinin bugün yaptığı Mersin mitingine yer vermeyen medya kuruluşlarını eleştirdi. Çıray, buna rağmen İYİ Parti'nin yapılan anketlerde yükselişte olduğuna dikkat çekti.

İYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışı

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin bugün gerçekleştirdiği Mersin mitingine yer vermeyen medya kuruluşlarını eleştirdi. Çıray buna rağmen anketlerde İYİ Parti’nin yükseldiğini öne sürdü.

Çıray şunları kaydetti;

“İYİ Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener Mersin’de muazzam bir miting yapıyor tv’lerde çıt yok. Ama AKP İstanbul İl Başkanlığı kongresi yorumlarla canlı yayınlarda. Buna rağmen anketlerde toplumun %70’i İYİ Parti yükseliyor diyor ve genç seçmenlerin %62’si İYİ Parti’ye oy verecek” diyerek tepksini dile getirdi.

aytun

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