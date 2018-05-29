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İYİ Parti'den kafa karıştıran tweet! Kimse anlam veremedi!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden atılan bir tweet kafaları karıştırdı.

İYİ Parti'den kafa karıştıran tweet! Kimse anlam veremedi!

İYİ Parti resmi Twitter hesabından atılan bir tweet görenleri oldukça şaşırttı.

'BİZANS'

İYİ Parti'nin hesabından atılan tweette 'Bizans' ifadesi kullanıldı. Atılan tweeti görünler ise hiç bir anlam veremedi. İYİ Parti'nin tweeti sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öte yandan parti tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE O TWEET

BİZANSS

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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