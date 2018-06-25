İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

Seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan ancak Meclis’e 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti’de Meral Akşener’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, Meral Akşener'in Çarşamba günü açıklama yapacağını söylemişti. Ancak İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in yarın açıklama yapacağı duyuruldu.
İYİ PARTİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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