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İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, Meral Akşener'in Çarşamba günü açıklama yapacağını söylemişti.

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

Seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan ancak Meclis’e 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti’de Meral Akşener’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, Meral Akşener'in Çarşamba günü açıklama yapacağını söylemişti. Ancak İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in yarın açıklama yapacağı duyuruldu.

İYİ PARTİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

İYİ Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Meral Akşener İYİ parti seçim seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hayırlısı olsun TÜRK milleti öyle takdir etmiş ilk kurulan parti şu ortamda yüzde 10 oy almışsa bu başarıdır MHP 49 yıllık parti yüzde 11 yılgınlık yok
tv karsisina cikicak yuz yok feto musfettesinin
bence başarı.
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