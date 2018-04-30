İYİ Parti'den seçim açıklaması: Bizim çatımız Meral Akşener'dir!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, 'Gençlerimizle buluşmaya devam ediyoruz' sloganıyla düzenlenen "Türkiye'nin geleceği için girişimcilik ve teknoloji konuşacağız" adlı söyleşi programında Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş'ün de yer aldığı söyleşi programına milletvekili aday adayları, il yönetim ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
"CHP DEMOKRASİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI"
Söyleşi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 milletvekilinin demokrasinin önünü açtığını söyledi. Taylan Yıldız, "Biz İYİ Parti olarak seçime girebilmemiz için bütün kanuni sorumluluklarımızı yerine getirmiştik. Bağımsız olarak seçime girmeye zaten hak kazanmıştık. Ama maalesef bizim ülkemizin bağrında bir teveccüh olduğunu ve her geçen gün toplumun nezdinde karşılığımızın kat ve kat arttığını gören hükümetimiz önümüze taş koymak ve bizi seçimlere sokmamak adına hamleler yapmaya çalıştığını sezinledik. Bu anlamda CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve de CHP'den partimize geçen milletvekillerine de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasi adına önemli bir görevi yerine getirdiler. Cumhuriyetimizi koruma adına bir söylemleri oldu. Demokrasimizin önünü açtılar" dedi.
"ÇATI ADAYI ARAYIŞIMIZ YOK"
İYİ Parti'nin hiç bir zaman çatı adayı arayışında olmadığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aylardır söylediği gibi bizim partimizin çıkardığı aday kendisidir. Biz de İYİ Parti olarak kendisinin arkasındayız. Bizim çatımız Meral Akşener'dir. Bizim söylediğimiz şuydu; Her parti kendi adayını çıkarmalıdır ilk turda. İkinci turda da kimi desteklememiz gerekiyorsa ve biz eminiz ki o Genel Başkanımız olacaktır. Onun arkasında olacağız" diye konuştu.
DHA
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Okuyucu Yorumları 5 yorum