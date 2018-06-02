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İYİ Parti Edirne 1'inci sıra adayı İmren Çakırlar istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin YSK tarafından adaylığı düşürülen Edirne milletvekili birinci sıra adayı Mehmet Akalın yerine listeye konulan diğer aday İmren Çakırlar, adaylıktan istifa etti.

İYİ Parti Edirne 1'inci sıra adayı İmren Çakırlar istifa etti

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, YSK tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Akalın’ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen İmren Çakırlar’ın milletvekilli adaylığından istifa ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Çakırlar’ın istifa dilekçesini İl Seçim Kurulu’na sunduğu kaydedildi.

Çakırlar, YSK tarafından milletvekilliği adaylığı yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürülen Mehmet Akalın’ın yerine aday olarak gösterilmişti.

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İYİ parti Edirne İmren Çakırlar Mehmet akalın istifa 24 haziran seçim 2018 erken seçim

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