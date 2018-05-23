İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, dün adaylıktan istifa etmişti.

Dün, İYİ Parti İzmir Milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıklayan Öztürk, bugün de Genel Başkanlık görevini bıraktığını, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal medya hasabı üzerinden yaptığı açıklama ile kararını paylaşan Öztürk, "Türkiye'nin cesur iyilerinin, İYİ gençliğin ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in başarılı olması için azimle çalışmaya devam edeceğim. Bununla birlikte, gördüğüm lüzum üzerine Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Türkiye'nin cesur iyilerinin, İYİ Gençliğin ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in başarılı olması için azimle çalışmaya devam edeceğim. Bununla birlikte, gördüğüm lüzum üzerine Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. — Osman Ertürk Özel (@osmanerturkozel) 22 Mayıs 2018

Öte yandan İYİ Parti İzmir milletvekilliği adaylığından istifa eden İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel'in yerine, İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel, listeye yazıldı.



