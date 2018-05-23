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İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 00:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlik kolları başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve Akşener’e desteğini sürdüreceğini ifade etti.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, dün adaylıktan istifa etmişti.

Dün, İYİ Parti İzmir Milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıklayan Öztürk, bugün de Genel Başkanlık görevini bıraktığını, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal medya hasabı üzerinden yaptığı açıklama ile kararını paylaşan Öztürk, "Türkiye'nin cesur iyilerinin, İYİ gençliğin ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in başarılı olması için azimle çalışmaya devam edeceğim. Bununla birlikte, gördüğüm lüzum üzerine Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

İYİ PARTİ İSTİFA

Öte yandan İYİ Parti İzmir milletvekilliği adaylığından istifa eden İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel'in yerine, İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel, listeye yazıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Osman Ertürk Özel istifa

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