İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den acil toplantı çağrısı!

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı”nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi.

Akşener “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamak millete güven verecektir” diye konuştu.

Akşener’in önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için “Millet İttifakı” liderlerinden randevu isteyeceği öğrenildi.



