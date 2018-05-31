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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den acil toplantı çağrısı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı radyo programında İYİ Parti'nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı partilerine 'parlamenter sisteme dönüş' çağrısı yaptı. Akşener, liderleri seçim öncesi toplantı yapmaya davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den acil toplantı çağrısı!

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı”nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi.

Akşener “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamak millete güven verecektir” diye konuştu.

Akşener’in önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için “Millet İttifakı” liderlerinden randevu isteyeceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu Demirtaş ın tahliyesini istemeniz hiç iyi olmadı..bu konu ile ilgili teşkilatların rahatsızlığını dikkate alıyormusunuz?istifalar gelebilir.
MERAL AKŞENER SEÇİMDEN SONRA ALDIĞIN OY HAKKI KADAR KONUŞURSUN ŞİMDİ SUS.
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