İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce oy birliğiyle aday olarak belirlendi. Karar sonrasında Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu ilan etti. İnce konuşmasında, "Gel bakıyım Muharrem” demesinden sonra konuşmaya başlayan İnce, "Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz, söylediniz bu görüşe katıldım. 24 Haziran Allah’ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP’nin değil, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Parti'lilerin, MHP, HDP, SP’nin herkesin, sağcıların, solcuların, Alevilerin, Sünnilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerde sokaklarda afiş asmaya cıkmış, sonra cumhurbaşkanı adayı olarak 39 yıl CHP rozeti taşımış biri olarak tarafsız olacağım ve partimin rozetini sizlere emanet edeceğim" ifadelerini kullandı. MERAL AKŞENER: BAŞARILAR DİLERİM



Muharrem İnce'nin aday olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter adresi üzerinden açıklama yaptı. Akşener, paylaşımında " Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Muharrem İnce’ye, bu demokratik yarışta başarılar dilerim" ifadesini kullandı.

60 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı. Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı. Akşener görevli memura kendisi için kaç imza atıldığı sordu. Memur da şu an itibarıyla 64 bin 876 imzaya ulaşıldığını söyledi. Meral Akşener, imza vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla görülüyor ki 100 bin imza tercihimiz doğru. Başka hiçbir yere güvenmeden sadece milletimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Allah, milletimize ve hepimize hayırlı eylesin." "HADİ ŞİMDİ FİŞLEYİN"



24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işleminin başlamasının ardından vatandaşlar bölgelerindeki ilçe seçim kurullarına akın etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kayınvalidesi 82 yaşındaki Emine Akşener de, gelinine imza vermek için İzmit’te seçim kurulu tarafından tahsis edilen Recep Topaloğlu Spor Salonu’na gitti. Akşener ailesinin fotoğrafını, Meral Akşener'in hayatını kitaplaştıran “Türk Siyaseti'nde Meral Akşener” kitabının yazarı Vedat Erbaş çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.