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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da düzenlenen etkinlikle CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı. İnce'nin aday olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce oy birliğiyle aday olarak belirlendi. Karar sonrasında Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu ilan etti. İnce konuşmasında, "Gel bakıyım Muharrem” demesinden sonra konuşmaya başlayan İnce, "Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz, söylediniz bu görüşe katıldım. 24 Haziran Allah’ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP’nin değil, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Parti'lilerin, MHP, HDP, SP’nin herkesin, sağcıların, solcuların, Alevilerin, Sünnilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerde sokaklarda afiş asmaya cıkmış, sonra cumhurbaşkanı adayı olarak 39 yıl CHP rozeti taşımış biri olarak tarafsız olacağım ve partimin rozetini sizlere emanet edeceğim" ifadelerini kullandı.

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MERAL AKŞENER: BAŞARILAR DİLERİM

Muharrem İnce'nin aday olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter adresi üzerinden açıklama yaptı. Akşener, paylaşımında " Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Muharrem İnce’ye, bu demokratik yarışta başarılar dilerim" ifadesini kullandı.

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60 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı. Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Akşener görevli memura kendisi için kaç imza atıldığı sordu. Memur da şu an itibarıyla 64 bin 876 imzaya ulaşıldığını söyledi.

Meral Akşener, imza vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla görülüyor ki 100 bin imza tercihimiz doğru. Başka hiçbir yere güvenmeden sadece milletimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Allah, milletimize ve hepimize hayırlı eylesin."

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"HADİ ŞİMDİ FİŞLEYİN"

24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işleminin başlamasının ardından vatandaşlar bölgelerindeki ilçe seçim kurullarına akın etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kayınvalidesi 82 yaşındaki Emine Akşener de, gelinine imza vermek için İzmit’te seçim kurulu tarafından tahsis edilen Recep Topaloğlu Spor Salonu’na gitti. Akşener ailesinin fotoğrafını, Meral Akşener'in hayatını kitaplaştıran “Türk Siyaseti'nde Meral Akşener” kitabının yazarı Vedat Erbaş çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Emine Akşener imza attıktan sonra “Meral Akşener benim kızımdır” dedi. Meral Akşener 37 yıl önce Tuncer Akşener ile hayatını birleştirmişti. Akşener kayınvalidesi ile birlikte oturduğunu açıklamış, 2014 yılında “Ben 34 yıldır kaynanası ile oturan bir gelinim. Gelininizden razı olunuz. Bakın kayınvalidem 'Ben gelinimden razıyım siz de ondan razı olun' der” açıklaması yapmıştı.

Akşener kayınvalidesi ile teyzesinin de kendisi için imza vermelerinin ardından yaptığı açıklamada “Annem ile teyzem de Kocaeli İl Başkanımız Serdar Kaman eşliğinde imzalarını verdiler. Allah onlardan razı olsun. Haydi bakalım fişleyin” dedi.

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AA/Sözcü

CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyorCHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim?
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Türkiye zaten iyi siz olmasanız çok daha iyi olacak
@bakkur hı hı dolar 4,Euro 5,benzin 6 tl sana maaş ne veriyorlar ise ben 2 katını vericem yeterki saçma sapan konuşma
at gözlüklerini çıkartın da, ekonominin halini görün biraz, 10 maaş ikramiye versenizde maalesef yolun sonu gözüktü
@bakkur sen nerde yaşıyorsun? senin yaşadığın Türkiye başka heralde.
IYI parti CHP ve Saadet partisi, ülkemizde unutulan siyaset ahlakını yeniden canlandırıyorlar. 3 farklı görüş nezaket ve demokraside buluşuyor. En sonunda ülkemde bir umut ışığı doğdu.
gel bakalım müherrem sende boyunun ölçüsünü al da git
kara cahil
@christianvieri aaaaynen senin yorumunun neyini beğenmediler ki, doğruyu söylemişssin ince ince bir yol gidilir artık
Bu Secimler heyecanli gececek !
haberde Gel bakalım Muharrem Demişsiniz doğrusu Gel bakalım Muharrem İnce idi ikisi arasında çok ciddi fark var
Inşallah diktatörlük kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak Türkiye IYI olacak... AKŞENER e oy verecek biri olarak INCE'yi de seviyoruz...
Demokratik seçim böyle olur akp de tek adam ben ne dersem çok biliyor her şeyi diplomasız.
@mili_demokritos06 doğru çok demokratik 15 vekile gidin ip e inceye gel buraya tek adam kim belli
özlediğimiz ve beklediğimiz siyaset işte bu kadar, teşekkürler Meral hanım
Sn. İnce hızlı başladı. Dilerim tez yorulmaz. Fakat Sn. İnce, CHP rozetini çıkarıyorum dedi. Pekiyi kazanamazsa o rozeti geri takacak mı. Hiç Merak ettiniz mi.
sana mı dert oldu ??
@elincmustafa2010 takmazsa senmi takacan yoksa?
Inşallah diktatörlük kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak Türkiye IYI olacak... AKŞENER e oy verecek biri olarak INCE'yi de seviyoruz........
aranıza hdp yide alarak bu millete kazık atarsınız . sözde hdp aralarında yok . külahımıza anlatın . bu milletin cevabı size çok acı olacak ..
@sevgidolu3434 seçimden sonra hdp ile ittifakı akp kuracak. Milliyetçiliği yine ayaklar altına alacak. Eski sevgili düşman olmaz.
al birini vur diğerine vizyon yok tek ortak noktaları 90 lı yıllar özlemi reis düşmanlığı millet düşmanlığı
Falal Falaş Falaş ama fos gos fos haber. Senin bütün haberlerin gak guk mynet. Taraf taraf taraf başkada bişi yok. İyi partinin miyadı dolacak elinde kötü kalacak. Muharren incenizde elinizden inceldiği yerden kopacak. Partinize baş yapmadığınız adamı, kıçımıza bez bile yapmayız biz.
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