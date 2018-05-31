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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 07:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cem TV'de gündemi değerlendirdi. MHP'nin bir parçası olarak kurulmadıklarına dikkat çeken Akşener, Türkiye'de önceliklerin ideolojilerin önüne geçtiğini savundu. Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda "Abdullah Gül konusunda çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Abdullah Gül ile ilgili süreçte Türkiye'de çok farklı bir grupların yakın olduğuna şahit oldum. Ve benim dediğimin doğru çıktığını seçmen şu an görüyor" dedi.

24 Haziran seçimleri için kurulan Millet İttifakı'na değinen Meral Akşener, "Temennim odur ki seçimler olduktan sonra da ittifakın devam etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Akşener, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Biz esasında alt tarafı bir demokratik hak kullanmak üzere yola çıktık. İmza topladık ve olağanüstü kurultaya gitmek istedik. 15 Mayıs’ta bir kurultay kararı aldırdık, sonra o iptal edildi. Biz bir hukuk katliamı yaşadık. Biz 4 kişi aday olduk. Ve sonuçta delege bir konuda karar verecekti, belki de Sayın Bahçeli’yi seçecekti. Fakat oradaki hukuk katliamı gösterdi ki bazı şeyleri değiştirmek pek mümkün değil Türkiye’de.

“NAMUSLU BİR ‘EVET’ ÇIKSAYDI EVE DÖNECEKTİM”

15 Temmuz’dan sonra bir süreç geçti ve Türkiye karşımıza bizim bugün cebelleştiğimiz, tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir referanduma gittik. O referandumda ben çok sert bir ‘hayır’ propagandası yaptım. Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi. Ve İYİ Parti’yi kurduk.

“SOL YUMRUĞU HAVADA OLANLAR VARDI”

Biz bölünmedik. Biz MHP’nin bir parçası gibi kurulmadık. Tayyip Bey’in 2001’de yapmaya çalıştığını biz bugün gerçekleştirdik. 16 Nisan çok etkili oldu benim üzerimde. Fatsa’ya gittim ben. Orada sol yumruğu havada benimle karşılıklı bağıranlar vardı. Önceden olsa biz dövüşürdük. Türkiye’de öncelik sıralamaları ideolojilerin önüne geçti. Bir yorgun şoförle bu ülke yürütülüyor. Hem geveze hem çok yorgun.

“İTTİFAK MECLİS’TE DEVAM ETMELİ”

Meclis’te Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçecek. Temennim odur ki seçimler olduktan sonra da ittifakın devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım, daha ortada seçim falan yokken İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olduğunu açıkladık. Her partinin de aday çıkarması gerektiğini söyledim. Çatı aday ben bile olsam bunu kabul etmeyeceğimi dile getirdim.

“GÜL KONUSUNDA DEDİĞİM DOĞRU”

Şimdi size bir soru; eğer sayın Gül’ü, bu arada kendisini çok sever, sayarım. Soru şu; Muharrem beyin adaylığı, Temel beyin adaylığı, Demirtaş’ın adaylığı, Tayyip beyin adaylığı. Son derece güzel bir seçim süreci gidiyor. Tayyip bey kime hakaret edeceğini şaşırdı. Çünkü seçilmiş rakip yok. Abdullah Gül konusunda çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Abdullah Gül ile ilgili süreçte Türkiye’de çok farklı bir grupların yakın olduğuna şahit oldum. Ve benim dediğimin doğru çıktığını seçmen şu an görüyor.

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