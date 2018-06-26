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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Akşener, 'İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti hasretini gidermiştir' dedi. Akşener, İnce'nin az oy aldıklarına ilişkin sözlerine de yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, saat 11:00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Akşener'in açıklamaları:

GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM

Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar imkânsızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran bir büyük kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Kendilerine bu güvenleri için teşekkür ederim. Grubumuz ile birtlikte daha gülü daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. İYİ Parti, merkez parti eksiliğini girdiği ilk seçimde gidermiştir.

Siyasete ve millete verdiğimiz sözleri yerine getirme konusunda kararlılığımızı ifade ediyoruz. Artık milletvekillerimiz var. İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti hasretini gidermiştir. Doğru adresin kendilerini o tarafa ve bu tarafa çekiştirmeyen bir İYİ Parti olduğunu göreceklerdir.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın İnce CHP sistemi içinde bakıldığında 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. AK Parti bütün devlet güçleri ile bütün imkanları ile ve kasalarında ciddi paralarıyla seçim kampanyası yaptılar. O da yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibarıyla emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıkları ile devletten kuruş para almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Ben bu çerçevede sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum.

YSK'YA NEDEN GİTMEDİ?

O gece sayın İnce ve CHP temsilcileri sayın Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep verecek bir hadisenin olmadığını ana muhalefetin adayı ve temsilcileri söylediler. Onu da ben yapmadım.

'TEHDİT' İDDİALARI

Benim siyasi hayatım bu tür, tehdit yapılamayacak bir siyasi karakter olarak, buna cesaret edilemeyecek bir karakter olarak şekillenmiştir. Ben o gece 1.30'a kadar seçim sonuçlarını takip ettim. Başkanlık Divanı'nın üyeleri buradaydı. Ne bir telefon aldım, ne bir ziyaretçi oldu. Bu ülkede öyle bir şeyi aklından geçirebilecek bir kişi de yoktur.

Meclis'te grup toplantısını yapacağım.

1988'de Demirel 3. parti olarak Meclis'e girildiğinde, ne olacak diye sorulduğunda, 'biz bir köprünün başını tuttuk' demişti. Bundan sonra geçenden 100 kuruş, geçmeyenden 150 kuruş kimse alamayacak. Dolayısıyla biz de bir köprünün başını tuttuk. Teşekkür ediyorum.

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