İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in analizi: 24 Haziran seçimi hüsran mı zafer mi?

İYİ Parti, Devlet Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmasının ardından MHP’den 8 Eylül 2016’da ihraç edilen Meral Akşener tarafından 25 Ekim 2017’de kuruldu. İYİ Parti’nin iskeletini Akşener gibi eski MHP’liler oluşturdu. Ülkücülerin yanı sıra FETÖ mağdurlarını da yönetim kadrosuna alan parti 81 il ve 957 ilçede örgütlenmek için harekete geçti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR



Sözcü'de yer alan habere göre, 2019 Kasımında yapılması öngörülen seçimlere hazırlanan parti, 18 Nisan 2018’de gelen açıklamayla hazırlıksız yakalandı. MHP lideri Bahçeli’nin ortaya attığı öneri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi seçimlerin 24 Haziran 2018’e çekildiğini yani baskın seçime gidileceğini duyurdu.

Bu açıklamayla İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin tehlikeye girdiği açıklandı. CHP’nin ’15 vekil desteği’ gölgesinde süren tartışmaların ardından Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan’da partinin seçimlere girebileceğini duyurdu. Yani Akşener liderliğindeki partinin seçimlere katılabilmesi ancak sandığa gitmeden yalnızca 2 ay önce netlik kazandı.