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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in analizi: 24 Haziran seçimi hüsran mı zafer mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarının belli olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de ortaya koyduğu performans tartışılmaya başlandı. Bazı kesim Meral Akşener ve partisi için 'başarısız oldular' yorumunda bulunurken, bazı kesim ise '8 aylık parti için bu rakamlar başarılı' yorumunu yaptı. Peki Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinde başarı mı yakaladı yoksa hüsran mı yaşadı? İşte Akşener ve İYİ Parti'nin analizi...

İYİ Parti, Devlet Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmasının ardından MHP’den 8 Eylül 2016’da ihraç edilen Meral Akşener tarafından 25 Ekim 2017’de kuruldu. İYİ Parti’nin iskeletini Akşener gibi eski MHP’liler oluşturdu. Ülkücülerin yanı sıra FETÖ mağdurlarını da yönetim kadrosuna alan parti 81 il ve 957 ilçede örgütlenmek için harekete geçti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Sözcü'de yer alan habere göre, 2019 Kasımında yapılması öngörülen seçimlere hazırlanan parti, 18 Nisan 2018’de gelen açıklamayla hazırlıksız yakalandı. MHP lideri Bahçeli’nin ortaya attığı öneri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi seçimlerin 24 Haziran 2018’e çekildiğini yani baskın seçime gidileceğini duyurdu.

Bu açıklamayla İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin tehlikeye girdiği açıklandı. CHP’nin ’15 vekil desteği’ gölgesinde süren tartışmaların ardından Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan’da partinin seçimlere girebileceğini duyurdu. Yani Akşener liderliğindeki partinin seçimlere katılabilmesi ancak sandığa gitmeden yalnızca 2 ay önce netlik kazandı.

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2 AYDA YOĞUN PERFORMANS

Akşener ve partisi, kampanya süresi boyunca da yeni bir parti olmanın getirdiği maddi imkansızlıkların yanı sıra ‘medya ambargosuyla’ da mücadele etti. Partinin süreç boyunca en büyük destekçisi partiye yakın yayın organı Yeniçağ Gazetesi oldu. Akşener ve ekibinin yüzü televizyon ekranlarında ise hiç gülmedi. Kampanya süresi boyunca tv ekranlarında neredeyse hiç yer bulamayan Meral Akşener’in en büyük dayanağı ise ‘toplumun tamamına erişemeyen’ sosyal medya oldu. İYİ Parti sosyal medyayı en aktif kullanan partilerin başında geldi.

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8 AYDA , 4 MİLYON 970 BİN 122 OY

Seçimlere; bünyesine Demokrat Parti’yi de alarak CHP ve Saadet Partisi’yle birlikte oluşturduğu Millet İttifatı çatısı altında giren Akşener liderliğindeki İYİ Parti, tam 8 aylıkken girdiği seçimlerde kullanılan oyların yüzde 10’unu almayı başardı. Türkiye genelinde kullanılan oylardan 4 milyon 970 bin 122’ini alan İYİ Parti yeni dönemde Meclis’e de 44 milletvekili sokarak parlamentodaki 5. büyük parti oldu.

Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı yarışında 3 milyon 636 bin 779 oy alarak Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş’ın ardından dördüncü oldu.


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Bu kadar haksızlığa,zulme ve ahlaksızlığa rağmen İYİ parti başarılıdır.
3 gündür kafan güzel heyyyyy uyan artık
@cemalpinarbasi meral akşener aç gözlülüğünün bedelini ödedi abdullah gül konusunda anlaşsaydı tablo böyle olmazdı kendisinin bi halt olmadığını gördü aklı başına gelmiştir
fetönün oyunu bozuldu gerisi boş, meral hanım iyi bir insan ve siyasetçidir ama fetö onu kullanmaya çalıştı, artık bu kadar destek göremez ve söner gider.
@karaman.m fetonun yavrusu arınç ve oğlu AKP vekil oldu persilvanyada FETO ile kasila kasila poz verenler AKP vekil oldu
şu bir gerçek mhp akp ye sarılmasaydı çok düşüş yaşayacaktı. ittifakdan aldığı baraj korkusunun olmaması onu rahatlattı. ittifak olmasaydı baraj altı kalacağı kesindi
ne 8 ayı 2016 dan beri kadın meydanlarda.2.5 sene azmı
Başkanlık sistemi amerikan dayatmasıdır. Federal devlet ve 3 bölge için referanduma hazır olun :D
Aslına bakarsanız oldukça başarılı oldukları söylenebilir.Parti kurmaları her türlü engellenmeye karşı parti kuruldu. 8 ay gibi kısa sürede oyunu sıfırdan yüzde 10 çıkardı. En büyük artış aslında iyi partide. ileride merkez sağ parti olacağını kanıtladı. Yeniliklere açık olmak gerekir. Uzlaşmacı bir yapısı var gibi duruyor partinin. Tabi ki daha iyi şeyler yapmaları ve yerel seçimler için yoğun çalışmaları lazım. Siyasette farklı zenginlikler ülke demokrasine yenilikler katar. Ülkenin uzlaşmacı insanlara ihtiyacı var. Diyalog ve empati yapan kesimlere ihtiyacı var.
oyunu 0 dan aldı nedemek ya mhp nin yüzde 7 oyuyla kuruldu ğarti
Başarı değil başarı demek yalan olur
olmadık iftiralar atın karartma yapın anasından emdiği sütü burnundan getirin sonra başarılımı diye sorun bu seçimden bir gerçeği öğrendikki çok inandığınız Tayyip Erdoğanınızıda derin güçlerin yönettiği anlaşıldı Allah ülkeme yardım etsin
Anitkabire iman tazelemeye gidersen alacagin oy bu olur ayrica fetonun masasi oldugunu herkes biliyor ve oy verenlerin cogu fetoculardir.
ne kadar fetocu varmis gorduk 4 milyon
LAN BAŞARILI OLSA SEÇİM GECESİNDEN BU TARAFA NERDE BU KADIN ,ÇIKARDI ORTAYA ADAM GİBİ KONUŞURDU BALKON KONUŞMASI YAPARDI
Akşener Demirtaş tahliye edilsin dedi partiyi tepetaklak etti..mhp li seçmenin tamamı partisine döndü..böyle bariz bir hata nasıl yapılır anlaşılır gibi değil.
teröre - teröriste lanet okuyanlar -- hakaret edebilecek kadar cesur yürekli olanlar kazandı seçimi...m.ince nin , akşenerin pkk dan , fetö den ne kadar tırstığı çok belliydi..
Akşener’in önüne çin seddi çekildi anti demokratik yöntemlerle salon verilme meydan verilmedi türlü türlü engeller medya tamamen sırt çevirdi neyi tartışıyorsunuz gerçek bir başarı bu
zafer dir
Maral hanım anca şoktan çıkıyor,mazur görün.Zamanla erkek versiyonu Cem Uzana benziyecek Amerika'ya kaçış için bavulunu hazırlasın.
chp nin vekil takviyesi ve bir miktar oyu ile bu gün var iyi parti..
İYİ PARTİ 6 AYDA BU KADAR OY ALDI, TABİ Kİ BAŞARI, MHP KAÇ YILLIK PARTİ, BAŞARILI MI BAŞARISIZ MI, ANCA İYİ PARTİ KADAR OY ALDI...
İYİ PARTIYE MERAL AKSENER İÇİN OY VERDIM AKSENER GIDERSE İYİ PARTİ YOK OLUR GİDER
başarı diyenin taaaaaaa
AKP ye yıllarca oy vermiş biri olarak gördüğüm AKŞENER e oy verecek bir çok kişi son 3 günde incenin izmirde 3 milyon istanbulda 5 milyon yüzde 51 ile geliyoruz bu iş ilk turda biter sözleri AKSENER e gelecek oylar tayip beye yönelmiştir oysa ince istanbulda 5 milyon dediği mitingden 1.5 milyon oy almıştır ankarada mansur yavaşın 2009 aldığı yüzde 28 oy 2014 chp adayı olduğunda sadece yüzde 13 girmiştir diğeri AKP geri girmiştir halkda CHP fobisi vardır CHP 10 il haric ne BELEDIYE alabilir nede ikdidar olabilir seçim 2. Tura kalsa ince tayyip karşılaşmasında tayyip bey yüzde 65 alırdı...
tabi canimmm
Bizde başarısızlık diye bir şey olamaz.sıfır bile alsak her zaman bir maruzatımız vardır.
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