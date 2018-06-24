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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığında kim birinci çıktı?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi, sayımlar başladı. Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'ndaki 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

Oy kullamasının ardından seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım." demişti.

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