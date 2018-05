İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!

"ONLAR TEHDİT ETTİKÇE İMZALAR ARTIYOR" Platforma elindeki yazmalarla çıkıp alanı dolduranları elindeki yazmalara selamlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığının startını Kahramanmaraş'ta verdiklerini söyledi. İyi Parti'yi seçime sokmamak için 24 Haziran tarihinin seçildiğini ancak bunda da başarılı olunamadığını öne süren Akşener, CHP'nin kendisinin seçime girebilmesi için 15 milletvekili gönderdiğini ancak milletin imzasıyla aday olma yolunu tercih ettiğini belirtti. Akşener, "Ben sözümün eri insanım, dün başka, bugün başka konuşmam. Çünkü bir söz vermiştim, milletim onaylarsa adayım, milletim istemezse de evime dönerim. Ve milletimizin imzasıyla, tercihiyle Cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. Ve milletim Allah razı olsun an itibariyle 130 bini geçmiş durumdayız. Yani 130 bin imzayı Kahramanmaraş'ın kahramanları ve bu milletin kadınları, gençler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı. Onun için korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tanımadıkları için, bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikler için, bu milletin değerlerinden uzak yaşadıkları için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor" diye konuştu.

"BU ARKADAŞ İTTİFAKLARA ALIŞKIN"



Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, şöyle dedi:

"Bu seçimleri sen istedin. Bu seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın 'Çözüm ittifakı' dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için 'Heyt' dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya'yı yol edinenler hadi oradan be."

"DP, İYİ PARTİ'DEN SEÇİME GİRECEK"



Kendilerinin de içinde olduğu ve 'Millet ittifakı' adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir 'Millet ittifakı' kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti'ye, CHP'li CHP'ye, SP'li de SP'ye mührünü vuracak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak."