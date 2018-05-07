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İYİ Parti imza sürecini sonlandırdı! İşte Meral Akşener'in aldığı toplam imza sayısı!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener için 234 bin imza toplandığını ve imza sürecinin partileri için noktalandığını duyurdu.

İYİ Parti imza sürecini sonlandırdı! İşte Meral Akşener'in aldığı toplam imza sayısı!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanma sürecinin noktalandığını belirterek, "Amaca ulaşılmıştır. Teşkilâtlarımızdan aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz" dedi.

"AN İTİBARİYLE 234 BİN İMZA TOPLANMIŞTIR"

Aydın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imza, 4 Mayıs 2018 tarihinde ilk altı saatte milletimizin olağanüstü teveccühü ile tamamlanmıştır. An itibariyle 234 bin imza toplanmıştır.

İMZA SÜRECİ NOKTALANDI

İmza vererek İyilik Hareketi'ne gönül veren tüm seçmenlerimize ve onlara coşkuyla eşlik eden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Amaca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra teşkilâtlarımızdan artık imza sürecini noktalamalarını ve aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz. 25 Haziran'da doğacak büyük İyi'lik güneşi Türk milletine şimdiden kutlu olsun.

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