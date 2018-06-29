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İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

SEÇİM HABERLERİ  | 29.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

İyi Parti'nin Konya Milletvekili ve GİK üyesi Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını eleştirerek seçmene küfür ve hakaret etti.

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, twitter hesabından paylaştığı mesajında, 24 Haziran seçimlerindeki tercihinden dolayı seçmene küfür etti.

528 BİN KİŞİDEN 400 BİNİ İCRALIK MI?

528 bin nüfuslu Çorum'da 400 bin kişinin icralık olduğunu iddia eden ve buna rağmen Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını eleştiren Yokuş, şu ifadeleri kullandı:

"DEVEYE DİKEN MESELESİ"

ÇORUMLULARA alkış ; Nüfusu528 Bin .ilde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam -Tamına 399bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğana Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5.DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!

iyi-parti-küfür

TWEET'İ DAHA SONRA SİLDİ

Fahrettin Yokuş, sosyal medyada gelen büyük tepki üzerine mesajını kısa sürede sildi. Yokuş, tepki çeken sözlerinden dolayı ise yeni bir açıklama yapmadı.

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