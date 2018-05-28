İYİ Parti kurucu üyelerinden Ruhat Mengü, partiden istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Ruhat Mengi İYİ Parti'den istifa etti. Sosyal medya hesabından kararını duyuran Mengi, şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı.

Bu karar milletvekili listeleri açiklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi!"



