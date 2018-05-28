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İYİ Parti kurucu üyelerinden Ruhat Mengü, partiden istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin kurucular kurulu ve Genel İdare Kurulu üyelerinden Ruhat Mengi, istifa ettiğini açıkladı. Mengi, kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Parti kurucu üyelerinden Ruhat Mengü, partiden istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Ruhat Mengi İYİ Parti'den istifa etti. Sosyal medya hesabından kararını duyuran Mengi, şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı.
Bu karar milletvekili listeleri açiklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi!"

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Anahtar Kelimeler:
Ruhat Mengi İYİ parti Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yaprak dökümüne bir güzel daha katıldı :) Baktılar meydanlar boş, boşa kürek çekmenin de anlamı yok dedi. Akıllıca davranış. Tebrikler
Gemiyi terk edenler artmaya başladığına göre; BATIYOR.!!
İYİ olmuş..
listeler açıklanmadan önce kendi durumunu biliyordun.yani listelerde yoktun.bir zamanını bekledin.ve bugün istia ettin.
iyi yapmışsın.
Kudurun #DEVAM :D
Çok yerinde olmuş. Bu kadını İyi Parti de gördüğüm ilk gün lanet etmiştim. Hani dinin yobazı, ırkın faşisti olur ya bu kadın da Ak Parti yi bugünlere taşıyan -sözde solcuların- faşistidir. Çok olumlu buldum istifasını.
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