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İYİ Parti lideri Akşener'den olay sözler: Kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 07:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'FETÖ'cü' imasına tepki göstererek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'den olay sözler: Kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor!

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sakarya'nın Hendek ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini dava edeceği sözlerine cevap veren Akşener, "Dün Başbakan çıktı aman bir kızmış, bir kızmış. TİKA'yı kapatıyormuşuz, FETÖ karar vermiş, bana biri demiş ben de TİKA'yı kapatacağım demişim. Benim neden kızdığımı biliyor ama, neyse orayı hafif geçelim. Bugün Başbakan'a dedim ki bir yalan konuşuyorsunuz, iki iftira atıyorsunuz. Öyle bir durum yok ama bunların iftira atmak karakteri oldu artık. Gaziantep'e gittim ben biliyorsunuz, belediye kamyonları yolu kapattı. Şimdi bakanlığından da tanıdığım bir ufak tefek hanımefendi var biliyorsunuz belediye başkanı. Büyük bir hızla beni mahkemeye vermeye karar vermiş, neden biliyor musunuz? 'Yazıklar olsun' dediğim için. Yahu bunların gözü paraya doymuyor kardeşim, zaten zenginsin, zaten yoldunuz ortalığı gerek yok. Bana tazminat davası açıp benden para alan hiç kimse olmadı. Bu arada FETÖ'cü iması yapmış hanımefendi." dedi.

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"KİM ÇEMKİRİYORSU BİLİN Kİ AĞIR KALLAVİ FETÖ'CÜDÜR"

Akşener, kendisi ile ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür."

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"ADAM BENİM ÜZERİME KİMİ SALACAĞINI ŞAŞIRDI"

Akşener, kendisinin TİKA'yı kapatacağı iddialarını yalanlayarak şöyle dedi:

"Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür Başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA'yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar"

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DHA

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Meral Akşener İYİ parti FETÖ 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Gaziantep

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
cok gereksiz birisi ulke icin ne yapacaksin yok... RTE hergun bir laf soyleyip haberde prim yapiyor baska birsey yok ne vaad veriyorsun bilinmiyor. hesapda ulkeyi yonetecek yapmak icin degil aslinda ben satacagin ben durduracagim yakip yikmak icin baskan olucam diyor buna alkis tutanlar ya manyak yada Türk degil hele bununla giden ulkuculer sokaga cikamiyordur.
Kalpleri en iyi bilen allah cc dır. Bakalım ülkesine dinine kimler ihanet etmiş. Allah'ın cehennemi ihanetçilere yeter de artar.
Ben inanmıyorum Merak Akşener gibi bir kadının feto sümüklüsünün önünde başını kapatıp el pençe durup emir alacağına. ama bunu yapanlar şuan bakan başbakan millet vekili vs. Adalet mekanizması herkese işlemeli çünkü herkese lazım
bir erdoğan iki bozdağ fetöcü
eyy Binali parti lideriniz bile kurarken izin alıyor adamdan sen kendi cahil seçmenin yer bunları ancak
fetocu sarayda ve çevresinde
Gerçektende Akıl var Fikir var madem akşener suçlu tutuklansınlar.Kadın neler diyor neler bence bu kadına iftira atılıyor. BEN TARAFSIZIM. OY KULLANMAYACAĞIM.
temmuzda başbakan olacağım dediğini çok iyi hatırlıyorum. yani şunu diyordun temmuzda darbe olacak beni de başbakan yapacaklar. işte bu yüzden sana fetöcü diyorlar.
kimin çemkirdiği ortda..
Ağzına sağlık Meral Hnm. Hakkettiklerine göre hafif bile konuşmussun iftira çetesi için. Senden korktukları kadar Allahtan korkmaz bunlar. Umarım yeni CB mız olarak ülkemizi İYİ bir ülke yapacaksınız.Allah yolunuzu açık etsin.
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