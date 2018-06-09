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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Akşener buradaki konuşmasında "4 milyon Suriyeli 150 milyar TL harcandı. İlk işim Suriye'nin iç işlerinin düzelmesini sağlamak. Ve hepsinin memleketinde huzur içinde yaşamasını sağlamak. Gelecek Ramazan'da onlarla beraber Suriye'de iftar açacağız.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Giresun'da dikkat çeken seçim vaadi!

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“1 saat geciktim, şehit evine gitmem gerekiyordu çünkü. O yüzden geciktim hepinizden özür diliyorum. 24 Haziran'da seçim var oy kullanacaksınız. Fındığın mezara gömülmesini istiyorsanız tek adam rejimi devam etsin. Başka bir şey, Giresun'da bir yılda yüzlerce esnaf kepenk kapattı. Fındık bitti. Buralarda çay, fındık ne demektir? Oğlunu kızını evlendirdiği, bu şehirden göçü engelleyen neden demektir. Peki, Türkiye'nin tüm dünyada 1. sırada olduğu fındık niye böyle oldu?

Berlusconi'nin bir düğününe gitti. Sonra böyle oldu. Fiskobirlik, Varlık Fonu'na devredildi. OHAL sebebiyle fındıkla ilgili ağzını açan tutuklanabilir mi? Tutuklanabilir. Fındık sadece Karadeniz için değil Türkiye'nin stratejik ürünüdür. O yüzden gereken önemi vermeliyiz.

“NASIL OLUYOR DA GENÇLER İŞSİZ”

Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde devlet fındık için 15 Lira fiyat açıklayacak. Erdoğan, Macron'a, Berlusconi'ye yaptığın kıyakları; Giresunlulara attığın tokadın hesabını ödeyeceksin. Fındığa para bulamayanlar ne yaptı? 16 yılda 2,5 trilyon dolar bu devletin kasasına girdi. Nasıl oluyor da gençler işsiz? Nasıl oluyor da ülkece en büyük problemimiz genç işsizliği?

Televizyonda diyor ki şehir hastanelerinin en büyük müşterisi halkımız olacak. Bir sürü garanti verilmiş. Açıkça söylüyorum vatandaş kazıklanıyor! Cumhurbaşkanı seçildiğimde gençlerimize iş vermek devletin görevidir. Gençlerimiz için fabrika açacağım onlar çalışacak. Her gence maaş bağlayacağım diyorum. Abiler hopladı. Kaynak soruyorlar. Kaynağı söyleyeyim çaldıklarınızı geri alacağım. Ceplerinizi boşaltacağım.

AKŞENER, ERDOĞAN’IN KIRAATHANE PROJESİNİ ELEŞTİRDİ

Kanal İstanbul için 65 milyar dolar harcayacak. Bu projenin Türkiye'ye ne faydası olacak? Gencimizin iş bulması için imkan olacak mı? Bunlara cevap veremeyince, yeni bir çılgın proje açıkladı: Millet Kıraathaneleri. Bula bula bunu buldular. Tayyip Erdoğan kahvecilerin ekmeğine de göz dikti.

Sen şehir hastanelerini müteahhitlerin eline bırakacağına söyle kahve açsınlar. Ellerini milletin cebinden çek. Gidilecek kahveyi bile sana mı soracaklar kardeşim? Sadece Ankara Şehir Hastanesi'nin size 1 yılda verdiği zarar 800 milyon TL.

KAYNAKLARINI AÇIKLADI

Kaynak nerede? TRT'yi satıyorum. TRT'dekiler yıllık 2,5 milyar TL para kazanıyorlar. Bakanların gelinleri, damatları sizin cebinizden çıkan paralarla kiralanan lüks araçlar var. Ben onlara diyeceğim ki ‘inin aşağı!'. Devlet binalarını bırakıp, yandaş müteahhitlerin yaptığı binalarda fahiş fiyatlara oturuyorlar. Al bir kaynak daha! Devletin alım yaptığı alanlar var. Onları bir araya toplayacağım. Rüşveti, yolsuzluğu, israfı engelleyeceğim. Alın size oradan 15 milyar TL kaynak.

“TİKA’YI KAPATACAĞIM DEMEDİM”

Bunlar hem yalancı, hem iftiracı ben TİKA'yı kapatacağım demedim. Bir araştırdık TİKA yılda 8 milyar dolar harcıyormuş, bunun 6,5 milyar doları sizin paranız, nereye harcandığı belli değil. TİKA deyince bunların yolsuzluğunu ortaya çıkaracağım diye korktular. Ben arpalık olan kurumlara bakacağım dedim. Arpalıkların içlerinde bankamatik memurları var. Sizin çocuklarınız iş bulamazken bunların çocukları rektörlerin yanında, belediye başkanlarının yanında çalışıp kebap maaş alıyorlar. Bu kul hakkı değil midir? Az önce bir kardeşimiz zarfta bana 20 Lira vermiş, kampanya için. Acayip duygulandım. Ve Allah şahidim olsun ki bu 20 Lira veren eli ben utandırmayacağım. Bu milletin parasını çar çur ettirmeyeceğim. Bu ülkenin ekonomik kalkınmasını biz yapacağız. Bunlar vatandaşı tarlasına küstürdü. Biz barıştıracağız. Birilerine bu ülkeyi peşkeş çekmek mi istiyorsun? Biz bunu ortadan kaldıracağız. 5 yıl içinde ithalatı durduracağız.

‘NİYE BİZDEN GOOGLE, FACEBOOK ÇIKMASIN?’

Teknolojik yatırımları gençler üzerinden yapacağız. Onların içinde nasıl fikirler olduğunu biliyorum. Niye bizden Google çıkmasın? Niye bizden Facebook çıkmasın? Niye bizden Elon Musk çıkmasın? Bizim çocuklarımız arasında ne cevherler var. Kadınlara ve çocuklara uzanan eller kırılacak. Allah'ın sessiz kulları hayvanlara yapılanlar cezasız kalmayacak. Kadınlar akşamlara sokaklara çıkmaya korkuyor, böyle bir şey olmayacak.

‘SURİYELİLER ÜLKESİNE DÖNECEK’

4 milyon Suriyeli 150 milyar TL harcandı. İlk işim Suriye'nin iç işlerinin düzelmesini sağlamak. Ve hepsinin memleketinde huzur içinde yaşamasını sağlamak. Gelecek Ramazan'da onlarla beraber Suriye'de iftar açacağız.”

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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İYİ parti Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı giresun Suriye iftar

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