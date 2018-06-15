İYİ Parti lideri Meral Akşener'den provokasyon uyarısı!

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Akşener herkese teşekkür ederek, "Partiyi kurmak için yola çıktığımızda ilk Bitlis'e gelmiştim. Referandum döneminde de buraya gelmiştim. Ve Ahlat'ta bir evim olmasını istediğimi söyledim ve sözümü yerine getirdim. Ahlat'ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. İlk bayramı ve inşallah cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat'ta ailemle birlikte geçireceğim. 24'ünde seçim var. Henüz cumhurbaşkanı seçilemedim ama bugün ailemle buradayız ve artık kendimi Ahlatlı hissediyorum ve buna devam edeceğim. Bu seçimin Tükiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"ALLAH AŞKINA PROVOKASYONLARA GELMEYİN"



Suruç'ta yaşanan olaya değinen Akşener birlik ve beraberlik mesajları vererek, ""Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin abisi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Allah aşkına kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Diğer taraftan devletin valisine, emniyet müdürüne ve üst düzey bürokratlarına sesleniyorum bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürücü açıklamaların, tavırların ortaya konmasında acilen büyük önem vardır. Bu konuda da devleti yönetenleri uyarmak isterim" dedi.