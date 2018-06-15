HABER

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den provokasyon uyarısı!

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan bayram sofrasına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, "Ölenlere ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin" dedi.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Akşener herkese teşekkür ederek, "Partiyi kurmak için yola çıktığımızda ilk Bitlis'e gelmiştim. Referandum döneminde de buraya gelmiştim. Ve Ahlat'ta bir evim olmasını istediğimi söyledim ve sözümü yerine getirdim. Ahlat'ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. İlk bayramı ve inşallah cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat'ta ailemle birlikte geçireceğim. 24'ünde seçim var. Henüz cumhurbaşkanı seçilemedim ama bugün ailemle buradayız ve artık kendimi Ahlatlı hissediyorum ve buna devam edeceğim. Bu seçimin Tükiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

aksener1

"ALLAH AŞKINA PROVOKASYONLARA GELMEYİN"

Suruç'ta yaşanan olaya değinen Akşener birlik ve beraberlik mesajları vererek, ""Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin abisi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Allah aşkına kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Diğer taraftan devletin valisine, emniyet müdürüne ve üst düzey bürokratlarına sesleniyorum bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürücü açıklamaların, tavırların ortaya konmasında acilen büyük önem vardır. Bu konuda da devleti yönetenleri uyarmak isterim" dedi.

aksener2

"İKİ YÖNLÜ KARAR VERECEKSİNİZ"

Artık Ahlat'ın bir cumhurbaşkanı çıkarmasını istediğini ifade eden Akşener, "Bugün burada gerçekten bir bayram sofrası var. Türkiye'nin değişik yerlerinden misafirlerimiz var. Ahlatlılar olarak onları bugün ağırladık. 24 Haziran'da bir seçim var. İki yönlü karar vereceksiniz. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi. İYİ Parti Genel Başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım kendime de oy istiyorum. Şimdi Ahlat, bir cumhurbaşkanı çıkarsın artık. Allah bana inşallah Ahlat'a gelecek bayramda cumhurbaşkanı olarak gelmeyi nasip etsin. Bu sofrayı burada kurmayı tekrar nasip etsin. Pek çok söylemem gerek ama bugün bayram. Bayram barış ve kardeşlik günü, küslerin barıştığı gündür. Bu nedenle sözü fazla uzatmak istemiyorum. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ye çok güzel bir mesajı beraber verdik" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlar ve partililerle bayramlaşan Akşener, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

İHA

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak
Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gittiAlmanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Bitlis Ahlat 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti

Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

YSK'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Antalya'da Erdoğan afişleri toplatıldı

Antalya'da Erdoğan afişleri toplatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.