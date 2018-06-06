İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in FOX TV'deki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İnsanlar çekindiği, korktuğu kişileri muhatap almaz. Sayın Erdoğan bana cevap vermiyor değil, dolaylı yoldan veriyor. Cumhurbaşkanı aşırı yorgun ve aşırı konuşuyor. Yorgun ve geveze bir şoför olarak tanımlıyorum ben onu. Bu tek adamlık merakı nereden geldi bilmiyorum. Güç insanları değiştiriyor. "KENDİMİ CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADADIM"



Kınalı el referandumda benim açımdan sembol oldu. Kına adanmışlıktır. Referandumda hayır çıkması için ben kendimi adadım. Şimdi de cumhurbaşkanlığı için adadım o yüzden kına hala elimde. "KINALI KUZULARIN HAYATIYLA ÖDENEN BİR MÜCADELE BU"



Terörle mücadele ve dış politika seçimlerin öznesi. Afrin’i düşünün, şimdi Kandil söz konusu. Kınalı kuzuların hayatıyla ödenen bir mücadele bu. O yüzden ciddiye almak lazım. Seçim alabilmek için her yol mübah gibi görüyorlarsa buna endişelenirim. Daha önce hendekler açılırken, valilere kafa döndü 'bakma' dendi. Daha sonra tekrar mücadeleye giriştiler. Bunu Türkiye unuttu. O yüzden bu işler seçime kurban gitmemeli.

"İKİNCİ TURDA SAYIN ERDOĞANI DİNLENMEK ÜZERE EVİNE GÖNDERECEĞİM"



Cumhuriyet’e şükran duyuyorum, kuran iradeye şükran duyuyorum. Orta gelirli bir ailenin çocuğuyum. Bu Cumhuriyet’in bana sunduğu bir fırsat, sizin karşınızda oturmam. İkinci turda Sayın Erdoğan’ı dinlenmek üzere evine göndereceğim. Ben sahada bunu görüyorum. "KADINLARIN BANA SEMPATİSİ MÜTHİŞ"



Referandumdaki kalabalığın on katı var. Müthiş bir kalabalık var mitinglerde. O günle bugün arasında başka bir ivme var. Kadınların bana karşı sempatisi müthiş. Tülbent çok önemli bir sembol oldu. "İYİ HAL İNDİRİMİNİ KALDIRACAĞIM"



Kadınlara son on yılda artan şiddet, tecavüz gibi konularda iyi hal indirimi kaldırmayı vaat ediyorum. Kadın dayak yer, şikayetçi olunca sığınma evine gönderilir. Adam gezer. Biz bunun tam tersini yapacağız. Adamlar terapi evlerine gidecek, kadınlar evde oturacak. Daha önce Meclis'e gelen, 12 yaş kanunu iğrenç bir şey. 25 yaşında evlilikler bile azalmışken, siz ufacık kız çocuğunu evlendirmeye kalkışırsanız olmaz.

"ŞİDDET OLAYLARI SON 10 YILDA YÜZDE 4 BİN ARTTI"



Kadınlarda bir suç arama olayı kalkacak. Bunlar erkek egemen düzenin örneği. Bu erkek egemen düzen kalkacak. Türkiye’de kadınların işe katılma olayı da çok düşük. Bizim önceliğimiz bunu yükseltmek. İyimser ayrıcalık uygulayacağız. Şiddet olayları yüzde 4 bin artmış son on yılda. "HİÇ BİR ZAMAN ŞU ZAMANA KADARKİ TACİZE UĞRAMADIM"



Türkiye’de maddi değerler pahalandı, manevi değerler ucuzladı. Ben dindar bir kadınım. Hiçbir zaman kadın bedeni üzerinden şu zamana kadarki tacize uğramadım. Adamlar çıkıyor kadın bedeni üzerinden fetva veriyor. Niye haram üzerinden vermiyorsun? Biz buraya ilk defa Rize Belediye Başkanı, açılım sürecinde bahsettiği saçma öneriden geldi. Dedi ki, 'Biz terörü bitirmek için Kürt kadınlarını ikinci eş olarak alalım. '"ATARTÜK'Ü ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA BÖYLE İĞRENÇ ŞEYLER OLMAZ"



Diyanetin işi kadın değildir, ahlaktır. Bizim dindarlık anlayışımız bu değil. Atatürk’ün kız evlatları üzerinden çamurlar atıldı. Atatürk’ü eleştirebilirsiniz, ama böyle iğrenç şeyler olmaz. Bu adam sonra Saray’da ağırlandı. Diğer taraftan Atatürk’ün annesine 'Genelevde çalışıyor' dendi. Hiçbir şey olmadı. Kadınlar bu işten bıktı, usandı. Bu ülkede bir hakim, 'Karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemek lazım' dedi. O adam hala yerinde.

"ERDOĞAN RAKİPLERİNİ SEÇER, SONRA ONA BAŞLAR VURMAYA"



Erdoğan rakiplerini seçer. Sonra ona başlar vurmaya. Türkiye’de şimdi 3. Bir yol çıkıyor. Türkiye’de siyaset değişti. Tayyip Bey kutuplaştırarak kazandı şimdiye kadar. DYP, ANAP gitmiş; o seçmenler hep Tayyip Bey’e oy attı. Ben de geç kalmış olabilirim. Ben şimdi “Hayır” diyorum. Çok kararlıyım bu söylemimde! "EN ÇOK ALKIŞ 'PARLAMENTER SİSTEME DÖNECEĞİM' DEDİĞİMDE GELDİ"



Ben hem İYİ Parti Genel Başkanıyım, hem Cumhurbaşkanı adayıyım. Ben seçim esnasında şehirleri gezerim. 80 ili bitirmişim. Bazı illere 2'şer kere gittim. Orada en çok alkışın nereden geldiğini görüyorsunuz. Mesela en çok alkış 'Kuleli lisesini açacağım', 'Parlamenter sisteme geri döneceğim' dediğimde geliyor. Kemal Bey’i aradım. Geri bildirimleri paylaştım. Sonra dedim ki parlamenter sisteme nasıl döneceksek, bunu millete anlatmamız lazım. Biz İYİ Parti, CHP, DP, SP olarak tek adam sistemine çok sert tepki koyduk. "SEÇMENDE KHK KORKUSU VAR"



Türkiye için çok hayati bir konu olduğuna inanıyorum. Seçmende şöyle bir korku var, 'Bunlar KHK İle borçlanabilir mi?'. Biz Bunu Millet İttifak’ı olarak bunun için tarih vereceğiz. Saadet Partisi’nin bu tip başkanlık sistemine itirazı var, gerçek tipte başkanlık sistemine olumlu yaklaşıyorlar. O yüzden Temel Bey’le uzun uzadıya konuşmam lazım. Bizim parlamenter sisteme en kısa sürede dönmemiz gerekiyor. Kontrol mekanizmasının kurulması gerekiyor.