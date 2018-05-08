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İYİ Parti, milletvekili adaylık başvurusunda MHP'yi geride bıraktı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri yaklaşırken seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı, MHP'yi geride bıraktı. Milletvekili adaylık başvuru sayısı da daha fazla olan İYİ Parti'nin elde ettiği gelir, MHP'nin gelirini neredeyse ikiye katladı.

İYİ Parti, milletvekili adaylık başvurusunda MHP'yi geride bıraktı

Yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı. İYİ Parti, milletvekilliği başvurusunda da MHP'yi geride bıraktı.

İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların sayısı, MHP'den aday adayı olanları geçti. 24 Haziran seçimleri için MHP'ye 1810 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2511 kişi oldu.

İYİ Parti adaylık başvurusu yapan erkeklerden 5000, kadın ve 25 yaş altı gençlerden 2500, engelli adaylardan 1000 lira alırken gazilerden ücret almadı. MHP ise hiçbir ayrıma gitmeden başvuru yapan tüm adaylardan 2500 lira aldı.

NEREDEYSE İKİ KATI

Bu durumda İYİ Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.

İnternethaber

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İYİ parti MHP

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Okuyucu Yorumları 72 yorum
MHP diye bir parti kaldı mı?
@raha963 MHP diye bir parti yok ki zaten, AKMHP var
@raha963 sen oy vermiyorsu giı kıçına kına YAAK
@raha963 MHP diye bir parti yoksa bu kadar kuş beyinli hayelett bir partidenmi bahsediyor,hep MHP,Devlet Bahçeli.,,Gindemi MHP belirler,yancılar ve dönmeler , geriden takib eder.
@raha963 mhp artık bir mafya milliyetcilik mafya si Derneği veyahut bir vakıf olarak tarihe karismistir
şişirin balonu bakalım oda sizin gibilerin elinde patlar seçim sonrası göreceğiz sizi.....
@edipvar haklısın kardeşim.
@edipvar Görüşelim bakalım ..
Milletvekili sayisibiçin konuşuyorsan evet görüşeceğiz...Secim gecesi buradayiz...
@edipvar kardeşim olumsuz yorumlardan dolayı yorumunu kapatmışlar. Sen bu kadar olumsuz oy karşısında halen neye balon diyorsun anlamadım. ortada bir balon var haklısın tabi ama ne olduğu tartışılır :)
@edipvar bekle ve gör patlarsa senin gibi yandaşlara patlar akp de kazansa iyi de kazansa demeokrasi kazanacak ama iyi kazanırsa yandaşlar patlıyacak o yüzden tövbe et doğru yolu bul
asıl biz sizi görücez bakalım ne yazacaksınız daha utanmadan
@hsn.blbn haklısın
Yanlış... SADECE MHP Yİ DEĞİL AKP Yİ DE GEÇTİ... YOLUNUZ AÇIK OLSUN EYYYY İYİLER...
@muslanmaz Yürü be kim tutar sizi, bu hızı ,bu rüzgarı nerden alıyorsunuz?? İYİ kafalılar.
@muslanmaz ENAYİLER....
tam bir kızıltrol haberi
@ismail_balci_2018 işinize gelmeyince kızıltrol haber olur aktroller sizi :)
tam bir koyun desteği:)))
GERÇEKTEN HABERİN BAŞLIĞINA BAKINCA SANKİ BİR ANKET YAPILMIŞ VE MHP OY ORANI İP GEÇMİŞ GİBİ ALGI YAPMAK.POMPALAMAYA DEVAM AMA NEFESİNİZ 25 HAZİRAN KESİLECEK VE TAMAMEM BİTECEKSİNİZ SABREDİN .ALGIYA VE POMPALAMAYA DEVAM EDİN
@muhafiz1969 asıl sen ve senın gıbılerın nefesı kesilecek göreceksınız
@muhafiz1969 senin yorumunu yayınlamaları bile mucize ipci mynetin
@muhafiz1969 anca konuş muhafız. senin yaşındaki insalar gerçeklerden çok uzaklardasınız. dolar almış başını yürümüş siz halen konuşuyorsunuz. şimdi bir de dersin ki dolardan bize ne :)
Devlet bahçeli artık bi daha ki secimde akp milletvekilli aday adayi olur.Demedi demeyin
@erginbellier Sayın Bahçeliyi biliyoruz yeri ve fikri sabittir,asıl merak ettiğim siyasi ,kaşarların,dansözlerin,döneleklerin bir dahaki seçimde soluğu nerede alacaklarıdır.
@erginbellier AKŞENER DE ANLI ŞANLI CHP DEN ADAY OLUR.
bastonluk yapanı millet sevmez.?
@anik55 Bu millet yabancılara Taşeronluk yapanı hiç sevmez ,sayın Bahçeli milletine bastonda oluyor,çınarda,direkte,ya YCHP-HDP-FETÖ yancıaları ne oluyor ???
Yaa bırakın şu anket reklamlarını artık yaa seçimde göreceğiz kim geçti kim kaldı
57 yaşındayım.ömrüm ülkücü hareketin içinde geçti.İçim kahroluyor lakin devlet bey MHP nin başında olduğu müddetçe oy vermiyeceğim
@m.ibrahimuslu icimiz kan agliyor
pis fetöcüler,fitne fesat fetöcüler.size oy verceme gider CHP ye veririm daha İYİ.
Bu sonuç Bahçeli'ye neden sürpriz olsun ki adam zaten biliyordu yenileceğini. O yüzden kurultay yaptırmadı, seçim tarihini öne aldırdı ve daha birçok çirkeflikler yaptı ama görünüşe göre iş olacağına varacak.
Hersey iyi olacak az kaldı
NE MEHEPE SŞ YAV. MHP TARİHİN DERİNLİKLERİNE GÖMÜLDÜ ARTIK. ŞİMDİ GERÇEK TÜRK EVLADI AKŞENER ZAMANI. GERÇEK MİLLİYETÇİ GERÇEK BİR VATANSEVER.
Gümbür gümbür geliyor İnşallah Allah ın izni ile Maşallah maşallah Türkiyem daha iyi olacak inşallah Altarnatif yok diyorsunuz alın size Akşener bundan iyi Türkiye yi kucaklayan lider mi var dosta güven düşmana korku Vatanıma Huzur geliyor Akp yede yapmış olduğumuz hizmetler den dolayı teşekkür ederiz sizde metal yorgunluğu halt saffada artık hep beraber IYİ diyoruz
MHP bitti,
beleşten 15 millet vekili ohhh
İşiniz gücünüz algı, Fetö vs. vs. Milleti daha bakalım nelerle sindireceksiniz. İyi parti size de iyi gelecek.
mhp oy için akp kapısını çaldığı gün bitmiş ve akp bitirmiştir doğudan oy alamaz. türkiye için hayırlısı oldu..
bahçeli mhp yi bitirdi yalakalık yapmasa baraj altında kalacağı kesindi yüzde 3 ancak alır heralde bbahçeli yüzünden koca parti karakterini kaybetti başbuğun kemikleri sızlıyordur bahçeli yüzünden
Sosyal medya danışmanı FETÖ den gözaltına alınmış haberiniz var mı?
Akp 38 chp 25 iyi parti 20 hdp 11 mhp 4 saadet 2
eski akpartili yeni iyi partiliyim 12 oy ile iyi partiye geçtik
mhp yi geri bıraktığı kesinde akp yi geri bıraktığı gerçek değil keşke öyle olsa
devam et my net pompala az kaldı o balon elinde patlayacak
hadi be bahçeli sen bu hızla akp yi de bitirirsin sana güveniyoruz.
TAMAMEN ASPARAGAS, SEÇİMDEN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ.
boşuna çırpınışlarınız başkan ERDOĞAN
Mhp diye partimi kaldı ama hala kendini ülkücüyüm diye tanımlayanlar Gargamelin peşinden sarayın peşine takılanların arkasından gidiyorlar istifa etme erdemi dahi göstermedi mhp li vekiller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bahçeli sana neden oy vereyim artık...çıkarımı düşünürsem akp ye veririm..memleketi düşünürsem iyi partiye oy veririrm..rahmetli erol büyükburcun bir lafı geldi aklıma"ben burda saksımıyım"....
fetonun seçim öncesi verdiği gaz. parayla şişiriyorlar. az kaldı fıssss diye inmesine
MHP diye bir parti kalmadı şimdi AKMHP var
az sabredin şunun şurasında 24 hazirana ne kaldı, meralin görücücez güzel gözünü....
tabiki geride bırakır çünkü İYİ ler her zaman kazanır sayın ince ikinci tura kalmazsa oylarımız sizindir iyi partililer
Mynetin haberlerine baktığımızda en az günde 4 tane İP haberi 3 tane Meral haberi yapıyorki ama ne haber,hepsi tam nokta atışı ,propoganda,İP nelerin bası organı gibi çalışıyor.
Sanki seçimi kazanmışta mhp yi ikiye katlamış gibi seviniyorlar.
AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA SANARMIŞ SANKİ TÜRKEYEDE BİRİNCİ PARTİ OLMUŞ DİĞERLERİ MECLİSE GİREMEMİŞ BUNE SAÇMA BİR HABER
Mhp li vekiller istifa edin gittiğiniz yol yol değil bu adamın arkasından gitmez ülkücülük bu değil
Ya bu kadın kimdir hele 1 açıklayın atıp tutuyorsun. Seçim yardımı alamıyor elbette millet diyorki ulan belki şansa vekil olurum bende para yatırayım :)
puhahaha komedisiniz ya
47 gün milli irade herşey ortaya çıkar. Kim kaç vekil çıkarır bakacağız.
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