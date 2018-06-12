İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için YSK'ya başvuran İYİ Parti, Meral Akşener yerine partiden başka bir ismin konuşma yapması talebinde bulundu.
İYİ Parti'nin bu talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı.
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