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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'ye çıkmama kararı aldı.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapacak mı?

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için YSK'ya başvuran İYİ Parti, Meral Akşener yerine partiden başka bir ismin konuşma yapması talebinde bulundu.

YSK REDDETTİ, AKŞENER VAZGEÇTİ

İYİ Parti'nin bu talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çokta meraklıydı trt seni çıkarmaya yurtda sulh cihanda sulh öylemi merell ebe
faturalarımıza yansıtarak aldığın her kuruş HARAÇ haram zıkkım olsun TRT
çokta şeyimizde
kadın konuştukça batıyor.
işte bu. trtyi sadece makanna yiyenler izlesin
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