HABER

İYİ Parti'nin 'Rap şarkısı' büyük yankı uyandırdı! 24 Haziran'a seçimlerine 3 gün kala sosyal medyayı salladı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan 'Dik Dur, İYİ Olacak!' şarkısı büyük yankı uyandırdı. 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala yayınlanan videoda madenci yakınına atılan tekme, terör olayları, kadına yönelik şiddet gibi konular işleniyor.

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala, partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

İYİ Parti, çok genç bir siyasi hareket olmasına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

İnternet ortamında toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapan İYİ Parti ‘Dik Dur, İYİ Olacak!' adlı yeni seçim şarkısını yayınladı.‘

Dik dur, İYİ Olacak' adlı şarkıdan öne çıkan sözler şöyle: “Vazgeç seni sana düşman yapandan, halkımı halkımdan ayırandan… Gelecek inan, hürriyet ve istikbal. Korkma vatan senin, toprak senin, şehit benim, şehit senin, özgürlük kimin?”

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar
Mardin seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Mardin seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iyi parti rap şarkısı İYİ parti 24 haziran seçimleri erken seçim dik dur, iyi olacak sosyal medya iyi parti yeni şarkı iyi parti son seçim şarkısı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Bozdağ: İnce eleyip Erdoğan'ı seçecekler

Bozdağ: İnce eleyip Erdoğan'ı seçecekler

Melih Gökçek'le Saadet arasında 'istifa' gerilimi

Melih Gökçek'le Saadet arasında 'istifa' gerilimi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala paylaştı! İşte miting meydanı araştırması

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala paylaştı! İşte miting meydanı araştırması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.