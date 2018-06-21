İYİ Parti'nin 'Rap şarkısı' büyük yankı uyandırdı! 24 Haziran'a seçimlerine 3 gün kala sosyal medyayı salladı

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala, partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.
İYİ Parti, çok genç bir siyasi hareket olmasına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
İnternet ortamında toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapan İYİ Parti ‘Dik Dur, İYİ Olacak!' adlı yeni seçim şarkısını yayınladı.‘
Dik dur, İYİ Olacak' adlı şarkıdan öne çıkan sözler şöyle: “Vazgeç seni sana düşman yapandan, halkımı halkımdan ayırandan… Gelecek inan, hürriyet ve istikbal. Korkma vatan senin, toprak senin, şehit benim, şehit senin, özgürlük kimin?”
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum