İYİ Parti'nin 'Rap şarkısı' büyük yankı uyandırdı! 24 Haziran'a seçimlerine 3 gün kala sosyal medyayı salladı

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala, partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

İYİ Parti, çok genç bir siyasi hareket olmasına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

İnternet ortamında toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapan İYİ Parti ‘Dik Dur, İYİ Olacak!' adlı yeni seçim şarkısını yayınladı.‘

Dik dur, İYİ Olacak' adlı şarkıdan öne çıkan sözler şöyle: “Vazgeç seni sana düşman yapandan, halkımı halkımdan ayırandan… Gelecek inan, hürriyet ve istikbal. Korkma vatan senin, toprak senin, şehit benim, şehit senin, özgürlük kimin?”

