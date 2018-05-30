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İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında seçim bildirgesini açıkladı. “Milletin beyannamesini millete açıklayacağım” diyen Akşener'in, protokol koltuklarının vatandaşlara verilmesi talimatı dikkat çekti.

İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıkladı

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarının oylanacağı seçimler öncesi İYİ Parti de seçim bildirgesini açıkladı.

AKŞENER'DEN BÜYÜK JEST

Genel Başkan Meral Akşener “Milletin beyannamesini millete açıklayacağım” diyerek protokol koltuklarının vatandaşlara verilmesi talimatını verdi. Tribünde oturan vatandaşlar milletvekilleri için ayrılan sandalyelere geçti

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener, partisinin seçim bildirgesi ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

Her gün ama her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini, sorumlu devlete bırakmalıdır. Değerli arkadaşlarım, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışı ile Türkiye yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Sahip olduğumuz değerlere gvenerek açığı kapatmak yolumuz diyoruz. Bu yeni çağda, yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Yeni dünyada en önemli hassasiyet, ülkelerin bekalarını önceliğine almaktır. İnsanın ne istediğini, ne hissettiğini hayata geçirebilmek önemlidir.

Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamanter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şeklinde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır.

'OHAL'E SON VERECEĞİZ'

Muassır medeniyetten kopmak üzereyiz. Toplumumuz, bireysel silahlanma, taciz, tecavüz gibi durumlarla yaşamaktadır. Ekonomimiz mütahit ekonomisi olmuştur. Huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak isteyen tüm insanlarımız vardır. Göreve gelir gelmez OHAL'e son vereceğiz.

'TRT'Yİ SATACAĞIZ'

Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Medya aracılığı ile size eksik ve yalan bilgi veriyorlar. Bu anlayışı temelden değiştireceğiz. Tarafsız bilgilendirilmeniz için medyaya önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermayeden bağımsız haber kuruluşlarının önünü açacağız. RTÜK'ü siyasetten arındırarak, asli görevine döndüreceğiz. Kamunun ödediği belgelerle hükümet borazanlığından başka işlevi kalmamış TRT'yi satacağız. Sanırım en çok alkış alan vaadimiz TRT'nin satılması oldu.

'İNTERNETİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Şiddetin toplum içinde azaltılması amacıyla, her türlü şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran mesajları yayanlara idari ve cezai işlemler uygulayacağız. İnterneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları üzerinden oy devşirme işlemini kapatacağız. Allah ile devlet arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz.

"YENİ ANAYASA İÇİN İNİSİYATİF ALACAĞIZ"

"Bir uzlaşı Anayasa'sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz.

'SEÇİM BARAJINI YÜZDE 5'E İNDİRECEĞİZ'

Hedefimiz parlamenter sistemi en kısa sürede hayata geçirmektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir. Baskıcı ve hükümran devlet anlayışı ile güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Ceza yargılamalarında evrensel hukuk ilkelerine uyum sağlayarak adil yargılamayı hayatı geçireceğiz. Kovuşturma, soruşturma döneminde yasadışı yöntemler uygulayanlara idari yaptırım kararları alacağız.

"SAYIŞTAY'I İŞLER HALE GETİRECEĞİZ"

Devletin millete üsten bakan değil, vatandaş için var olduğunu belirten bir anlayış yerleştireceğiz. Eşe, dosta göre değil, bilgiye göre karar alan yapıyı kuracağız. Hiçbir örgütün devlette yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut iktidar tarafından tamamen devre dışı bırakılan Sayıştay'ı tekrar işler hale getireceğiz.

Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek. Kamuya atamalarda liyakati hakim kılacağız. Liyakati gözetmeyen sıralı yöneticilere yaptırım getireceğiz. Terör örgütüne soru sevk edenlerin dönemini kapatacağız.

Köklü üniversitelerimize dair son dönemde alınan tüm kararları iptal edeceğiz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin seçilmesini liyakat esasına bağlı hale getireceğiz.

Bir ferdimizin başı ağrırsa milletimizin başı ağrır. Sağlık hizmetlerinde eşit, ulaşılabilir bir sağlık hizmetleri altyapısı oluşturacağız.

'MİLLİ GELİR 16 BİN DOLAR OLACAK'

Orta vadede kişi başı milli gelir 16 bin dolar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Seçim bildirgesi

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
hiç yaptığınız bir şey yok!!! hep satacam kapatacam değiştiricem sizin ve ağa babalarınızın tek düşündüğü erdoğanı indirelimde ne olursa olsun!!!
iyiler , ince eleyip sık dokuyanlar kazanacak diğerleri kaybedecek !
CUMHURBAŞKANI MERAL AKŞENER...
TRT ye çok kızmış satacak ??
TRT çok kızmış
sen kimin malını satıyorsun hepsi satma yıkma hayalleri kuruyor
Siyasi olarak çok bir bilgim yok ama etrafımda kime souduysam hepsi İyi Parti diyor. Okuyunca anladım neden tercih sebebi olduklarını . Adalet şart memlekete .
yak kurtul,yık kurtul,olmadı sat kurtul.iyiymiş!
MYNET, Müthiş taraflı davranıyorsun , acayip şekilde bir algı operasyonu var, Tayyip Erdoğanla ilgili olumlu haberlere ait yorumlar hep kırmızı, olumsuz yorumlar ise yeşil, üstelik verdiğimiz oylarda en ufak bir kıpırdama olmuyor, YAZIKLAR OLSUN
helal beee. Bıktık AKP nin Din tüccarlığından - Yalanlarından - Beceriksizliğinden ...
ince görevler
işte benim CUMHURBAŞKANIM öyle her köşeye bir cami yap din istismarları sizi
İYİ ler herzaman kazanır . ALLAHa şükürler olsun ki Meral Ablamız ülkemizi sahipsiz birakmadı
daha göreve başladımı ki yaptığınız bir şey yok diyorsun.neyi gördün neyi görmedin.noldu paşa baban gidecek diye ağıt mı yakıyon yoksa.
SEN VE ZİHNİYETİN O KADAR BOZUKSUNUZKİ SATACAĞIM YIKACAĞIM DAN BAŞKA BİR ŞEY YOK Bİ GİT İŞİNE SEN VE PARTİN BİR PROJE PARTİSİSİNİZ VE MERAL KAYBEDECEKSİN ÇOK ZIPLAMA SEN NE VEREBİLİRSİNKİ PARTİNDE BİLE O KADAR KARIŞIK BİR HAL VARKİ SEN MİLLİYETÇİMİSİN MUHAFAZAKRMISIN SOLCUMUSUN NE OLDUĞUNUZ BELLİ DEĞİL
İYİ İNSANLAR ÇIKTI YOLA İNCEDEN İNCEDEN BU DEFA ARTIK TAMAM DİYOR MİLLET
YORUM YAZIYORUZ YAYINLAMIYORSUNUZ?
{CHP + İYİ PARTİ + SAADET > (büyüktür) > BBP + MHP + AKP } DENKLEMİ DOĞRU GİBİ SANKİ
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