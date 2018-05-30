İYİ Parti'nin seçim bildirgesi! Meral Akşener açıklıyor

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarının oylanacağı seçimler öncesi İYİ Parti de seçim bildirgesini açıklıyor. AKŞENER'DEN BÜYÜK JEST



Genel Başkan Meral Akşener “Milletin beyannamesini millete açıklayacağım” diyerek protokol koltuklarının vatandaşlara verilmesi talimatını verdi. Tribünde oturan vatandaşlar milletvekilleri için ayrılan sandalyelere geçti Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener, partisinin seçim bildirgesi ile ilgili sunumunu gerçekleştiriyor. Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:



"Her gün ama her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini, sorumlu devlete bırakmalıdır. Değerli arkadaşlarım, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışı ,le Türkiye yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Sahip olduğumuz değerlere gvenerek açığı kapatmaktır diyoruz. Bu yeni çağda, yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Yeni dünyada en önemli hassasiyet, ülkelerin bekalarını önceliğine almaktır. İnsanın ne isteiğini, ne hissettiğini hayata geçirebilmek önemlidir."

"Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamanter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şeklinde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır." 'OAHL'E SON VERECEĞİZ'



"Muassır medeniyetten kopmak üzereyiz. Toplumumuz, bireysel silahlanma, taciz, tecavüz gibi durumlarla yaşamaktadır. Ekonomimiz müteahhit ekonomisi olmuştur. Huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak isteyen tüm insanlarımız vardır. Göreve gelir gelmez OHAL'e son vereceğiz."

'TRT'Yİ SATACAĞIZ'



"Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Medya aracılığı ile size eksik, ve yalan bilgi veriyorlar. Bu anlayışı temelden değiştireceğiz. Tarafsız bilgilendirilmeniz için medyaya önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermayeden bağımsız haber kuruluşlarının önünü açacağız. RTÜK'ü siyasetten arındırarak, asli görevine döndüreceğiz. Kamunun ödediği belgelerle hükümet borazanlığından başka işlevi kalmamış TRT'yi satacağız. Sanırım en çok alkış alan vaadimiz TRT'nin satılması oldu." 'İNTERNETİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'



"Şiddetin toplum içinde azaltılması amacıyla, her türlü şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran mesajları yayanlara idari ve cezai işlemler uygulayacağız. İnterneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları üzerinden oy devşirme işlemini kapatacağız. Allah ile devlet arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz" "YENİ ANAYASA İÇİN İNİSİYATİF ALACAĞIZ"



"Bir uzlaşı Anayasa'sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz parlamenter sistemi en kısa sürede hayata geçirmektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir. Baskıcı ve hükümran devlet anlayışı ile güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Ceza yargılamalarında evrensel hukuk ilkelerine uyum sağlayarak adil yargılamayı hayatı geçireceğiz. Kovuşturma, soruşturma döneminde yasadışı yöntemler uygulayanlara idari yaptırım kararları alacağız."