İYİ Parti’nin Üsküdar’daki standına saldırı!

HaberAyyıldız’da yer alan habere göre, İYİ Parti’nin Üsküdar’da bulunan standına 30 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.
SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
İYİ Parti'nin İstanbul Üsküdar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bir saldırı düzenlendi. Üsküdar meydanda standını toplamaya hazırlanan 3'ü kadın toplam 5 İYİ Parti'li yaklaşık 20 kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Saldırıcı sonucu İYİ Parti'li 1 kişi kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştirenler ifade vermek üzere emniyete götürüldü.
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