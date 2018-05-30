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İYİ Parti seçim beyannamesinde askerlik müjdesi! Meral Akşener açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ''Parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz'' dedi. OHAL'i kaldıracağını ve TRT'yi satacağını belirten Akşener, Meslek Yüksekokulu mezunlarına da kısa dönem askerlik vaadinde bulundu.

İYİ Parti seçim beyannamesinde askerlik müjdesi! Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti ‘Milletle Sözleşme’ adını verdiği seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede ekonomi politikalarından eğitime, TRT’nin özelleştirilmesinden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) kapatılmasına, YÖK’ün kaldırılmasından Passolig uygulamasına son verilmesine kadar birçok başlık yer alıyor.

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK VAADİ

Mesleki eğitimi cazip hale getirmek için Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik imkanı sağlayacağız.'

meral aksenerr

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
HELAL OLSUN SANA AKŞENER! OYUMUZ SANA! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
@northstar123 COK CABUK GAZA GELİYORSUN
@northstar123 TİKA ne biliyor musun?Türki cumhuriyetlerle yegana bağlantımızı sağlayan kurumdur. Akşener bu gidişle önce ayasofyayı sonra da istanbulu da satacağım diyecek. Amerikan mandası zihniyet bu işte....
@northstar123 2002 de tek başına iktidar olan adamları kim iktidar taptı dersin.? 16 sene geçmiş hala gaza gelenler sağolsun:))
İP nedir ya. particik işte
@kardelentrafik AYNEN ALLAH ONLARIN GAZABINDAN KORUSUN BUNLAR TÜRKİYE DÜŞMANLARI
Türkiyem türkiyem sakin ne olur sakin sakin bunlarin oyununa gelip bu tuzaga düsmeyin sakin valla turkiye elden giderse baska ülkemiz yok
@lamazone AYNEN REİSLE YOLA DEVAM
AYNEN TÜRKİYE ŞIRNAKI VE SURİYE GİBİ OLUR TÜRKİYE AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM REİS LE TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM
İnşallah iktidara gelirsiniz. İYİ ve huzurlu bir Türkiye için oylarımız İYİ Partiye.
eyt sorununa cözüm varmı
geriye dönüş,Tika’yı niye kapatıyorsunuz fetönün yurtdışı faliyetlerini devlet eliyle yürüttüğü için mi,bu karı seçimi kaybettiğinde fetöden içeri girecek şimdi seçim ayağına infial yaratmasın diye ses çıkarmıyorlar
reisci arkdaslar zannediyorlar ki reis giderse memleket batar. Arkadaşlar burası beylik veya çete değil Cumhuriyet kim giderse gitsin ilelebed payidar olacaktır.
ben herkesin eşit yapmasından yanayım bu başkalarını da işin içine katmış. oy vermemek için bi neden daha
EYYY TROLCÜKLERRR!! NEDEN BU KADAR RAHATSIZ OLDUNUZ ACABA?NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, DEDİĞİM İÇİN Mİ? HADİ BAKALIM SİZ DE DEYİN DE GÖREYİM???
toplumu kucaklayacakmış;! tr deki çapulcular sizler nasıl akp ye ve destekçilerine karşı tavır takınıp binbir hakaret ve iftiralar atıyorsunuz yıllardır..şimdi bizler de sizi partinizi istemiyoruz,sizlerlerle kucaklaşmak istemiyoruz,sizin tabirinizle sizler toplumu bölüyorsunuz,kutuplaştırıyorsunuz,ayrıştırıyorsunuz...diktatörsünüz..sizler iktidara dahi gelseniz,size saygı yokk..
yandaş trt yi sat bizden almış olduğu vergileri bize iade etmek ne güzel olurdu..
Meslek sahibi olan insanin bir an once calismaya baslayip ulkeye faydali isler yapmasi gerekir. Kutsal gorevi olan askerligini de yaptiktan sonra tabi. Bence guzel bir cozum sunulmus. Bu ve bunun gibi seyler duydukca umutlarim yeniden yeseriyor.
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