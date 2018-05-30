İYİ Parti seçim beyannamesinde askerlik müjdesi! Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti ‘Milletle Sözleşme’ adını verdiği seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede ekonomi politikalarından eğitime, TRT’nin özelleştirilmesinden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) kapatılmasına, YÖK’ün kaldırılmasından Passolig uygulamasına son verilmesine kadar birçok başlık yer alıyor.
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