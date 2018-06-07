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İYİ Parti ve MHP arasındaki 'Google' savaşına AK Parti'den jet cevap

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

24 Haziran’daki çifte seçimler yaklaşırken İYİ Parti internette yeni bir seçim kampanyası başlattı.

'Google' savaşına AK Parti'den jet cevap...

'Google' savaşına AK Parti'den jet cevap

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Bayram tatili

Bayram tatili
İYİ Parti ve MHP arasında 'Google' savaşına AK Parti'den jet cevap İYİ Parti, arama motoru Google'a verdiği çeşitli reklamlarla rakiplerine karşı ilginç bir kampanya başlatmış, internette AK Parti ve MHP’yi aratan kullanıcılar ‘Artık daha İYİ’si var’ sonucu ile karşılaşmıştı.
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Dolar kuru

Dolar kuru
MHP de aynı yöntemle katılarak “Ülkücülük MHP’de olur” reklamları vermişti. İki partiye, AK Parti de kendi Google reklamlarıyla cevap verdi.
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Elektrik faturası

Elektrik faturası
24 Haziran’daki çifte seçimler yaklaşırken İYİ Parti internette yeni bir seçim kampanyası başlattı.
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Emekli maaşı

Emekli maaşı
Kampanya ile arama motoruna ‘AK Parti’, ‘AKP’ ve ‘MHP’ yazan kullanıcılar, İYİ Parti’nin “Artık daha iyisi var. Oy tercihinizi değiştirin. Türkiye’nin geleceğine siz de bir katkıda bulunun” reklamıyla karşılaştı.
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Fatura odeme

Fatura odeme
Kısa sürede MHP de kampanyaya dahil oldu. İYİ Partili isimler aratıldığında MHP’nin ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklı’ sitesinin reklamı ve ‘Ülkücülük MHP’de olur. Milli Bekanın Teminatı’ sonuçları çıktı.
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Hava durumu

Hava durumu
AK Parti de benzer bir kampanya başlatarak Google reklamları verdi. Muhlefetin en çok eleştirdiği konularda ve AK Parti'nin vaatlerinin olduğu başlıklarda yapılan aramalarda, "Vakit Türkiye Vakti" başlığı altında gelişmeler ve atılan adımlar anlatılıyor.
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İmar yönetmeliği

İmar yönetmeliği
İnternet kullanıcıları; gündem ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan icraatleri ile karşılaştı.
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İş ilanı

İş ilanı
Otomobil kredisi arayan kullanıcılara yerli otomobil müjdesi, uçak bileti arayanlara 3. Havalimanı, iş ilanı, işsizlik maaşı ile ilgili arama yapan kullanıcılara “Uzmanlaştırılmış Meslek Edinme Merkezi”, sgk, emekli maaşı gibi aramalarda ise emeklilere verilecek 1.000 TL bayram ikramiyesini duyurdu.
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İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı
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İstanbul-İzmir

İstanbul-İzmir
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Otobüs bileti

Otobüs bileti
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Otomobil fiyatları

Otomobil fiyatları
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Otomobil kredisi

Otomobil kredisi
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SGK

SGK
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Tatil

Tatil
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Uçak bileti

Uçak bileti
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Vergi affı

Vergi affı
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