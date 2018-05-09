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İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin yeniden CHP'ye dönmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, 15 milletvekilinin yarın ya da cuma günü İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacağı kaydedildi. Milletvekillerinin partiye dönüşününün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

15 isimden bazılarının Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.

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CHP İYİ parti Milletvekili

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