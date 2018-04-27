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İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 08:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 100 bin imza ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olacağının söylemesi üzerine Ankara'da yeni bir gelişme yaşandı. Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP'den İYİ Parti'ye Meclis'te grup kurması için verilen 15 vekil, partiye geri dönecek.

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bugünkü "Duble İttifak" başlıklı yazısında İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin tekrar CHP'ye döneceğini yazdı. Çatı aday arayışının sonuç vermediğini ve Akşener'in "20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım" açıklamasının yeni bir gelişmenin kapısını araladığıı yazdı. Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek. CHP’nin etkin ismi, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dedi. Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi. Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor…"

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