İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili CHP'ye geri dönüyor!

Yüksek Seçim Kurulu’nun İYİ Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. 15 milletvekilinin bugün Meclis’te düzenlenecek basın açıklamasıyla CHP’ye geri dönmeleri bekleniyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, CHP’ye dönecek 15 milletvekillinin seçilecek yerden CHP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İYİ PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın
Burdur Milletvekili Mehmet Göker
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa Milletvekili Erkan Aydın
Çorum Milletvekili Tufan Köse
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş
15 milletvekilinin İYİ Parti’den istifa etmesi durumunda Meclis’te İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 6’ya düşecek ve grup kurma hakkını kaybedecek.
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