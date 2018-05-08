İYİ Parti'ye saldırının perde arkası

Kasığından bıçakla ağır yaralanan partili aynı zamanda 2 çocuk babası... Uzun yıllar Ülkücü Hareket'in içinde yer almış, Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış bir isim. MHP yönetiminin Erdoğan ile iş birliği yapması üzerine "Burada Ülkücülük yapamam" diyerek İYİ Parti'ye katılıyor ve orada çalışmalar yürütüyor.

Atar damara gelen darbeler çok tehlikelidir. Vücudu ayakta tutan kan durmaksızın akar, ne kadar engellemek isterseniz engelleyin kan kaybı devam eder. Acilen ameliyat gereklidir.

Bıçaklanma olayını ve darbenin atar damara geldiğini öğrendiğimde çok tedirgin oldum. Çünkü Fırat Çakıroğlu'nu Ege Üniversitesi'ndeki saldırıda aynı şekilde kaybetmiştik.

Saldırıda 1'i ağır 8 kişi bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan bir kişi bacağından bıçaklanmış ve darbe atar damara gelmişti.

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar Meydan'da açtığı seçim standı geçtiğimiz Pazar akşamı açık bir saldırının hedefi oldu.

Çok şükür ki ameliyatı başarılı geçti, hayati tehlikeyi atlattı.

Peki ya tam tersi olsaydı, Allah göstermesin bir kişi hayatını kaybetseydi bunun hesabını kim verecekti?

Yaralananın bir diğer genç ise uzun yıllar Ülkü Ocakları çatısı altında çalışmış geleceği parlak, üniversite mezunu biri... Bartın Üniversitesi'nde Ülkü Ocaklarının üniversite sorumluluğu da yapmış bir isim.

Diğer isimler de keza farklı değil.

Ama gelin görün ki bu isimler öldürülmek maksadıysa saldırıya uğruyor.

Bağcılar'daki olaylar nasıl gelişti

Bağcılar'ın en merkezi yeri metro durağının çıkışı olan Meydan'dır. Orada İYİ Parti her gün 13.00-22.00 saatleri arasında stant kuruyor. Saadet ve CHP de aynı günlerde stant açıyorlar. Sonrasında MHP de bir stant açıyor.

Bu sırada AK Partililer de her gün kalabalık bir şekilde MHP standını ziyaret ediyor. Alkışlarla karşılanıp, alkışlarla uğurlanıyorlar.

İYİ Parti standındaki çoğu isim MHP'den geçme... O yüzden biraz daha kendilerine yönelik tepkiler başlıyor. MHP standından sık sık "Dönenler kahpedir" müzikleri açılıyor. Ses o kadar yüksek açılıyor ki stanttaki ses sistemi 3 kez patlıyor ve yenisi getirtiliyor. Bu sırada İYİ Parti standına da sık sık kendini sivil polis olarak tanımlayan kişiler gelip "müziğin sesini kısın, esnaf rahatsız oluyor" uyarısı yapıyor.