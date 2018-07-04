İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Habertürk TV'de yer alan son dakika bilgisine göre, Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) İYİ Parti'nin bugün 5 il için yaptığı itirazları reddetti.
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