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İYİ Partili Aydın'dan 'Adil Öksüz 2. tur için konuşturulacak' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çok tartışılacak bir iddiayı ortaya attı. Aydın, "İktidar hâlâ ayak oyunu peşinde. 2. tura kim kalırsa Öksüz onun aleyhinde konuşturulacak." dedi.

İYİ Partili Aydın'dan 'Adil Öksüz 2. tur için konuşturulacak' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, daha önce yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün, seçime 15 gün kala yakalanıp CHP ve İYİ Parti aleyhine konuşturulacağını iddia etmişti. Aydın, bu konu hakkında yeni iddialarda bulundu.

"ÖKSÜZ ONUN İÇİN KONUŞTURULACAK"

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Koray Aydın, “Seçimin ikinci turuna kim kalırsa, Öksüz onun için konuşturulacak. Daha önce yaptığım açıklamayla planlarını bozdum” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın açıklamaları:

Adil Öksüz'ün seçime 10-15 gün kala iktidar tarafından Türkiye'ye getirilerek onun üzerinden bir algı operasyonu yapabileceğini söylemiştim. Seçime 10 gün kala, Anadolu Ajansı Adil Öksüz'ün, Almanya'da kaldığı evi buldu, haber yaptı. Alman makamlarıyla resmi temasa geçildi. Almanya, Adil Öksüz için ‘arama kararı' çıkarttı.

Ertesi gün, Öksüz'ün eşi, ABD'de görüntülendi. Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Elbette ki hayır. Gelişmeler, bize gelen duyumları bire bir doğruluyor. Seçime 10 gün kala, darbe girişimin kilit ismi Öksüz'ün izini ve eşini buldular. Belki de yakalanmasını ikinci tura bıraktılar. Bizim yaptığımız tezgahı açık etmek, oyunları bozmak, tuzakları boşa çıkarmaktır.


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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Adil Öksüz 24 haziran seçimleri

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