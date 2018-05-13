İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

Gezici Araştırma'nın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketini paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çıray, '24 Haziran'dan sonra 2. tura kalındığında' sonucun ne olacağına dair anket sonucuna dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Twitter hesabından Gezici Araştırma'nın '24 Haziran'dan sonra 2. tura kalındığında' sonucun ne olacağına ilişkin anket sonucunu paylaşan Aytun Çıray, "2. tura Sn Muharrem İnce kaldığında İYİ Partililer kendisine kayıtsız şartsız tüm desteğini veriyorlar. Sn Akşener'i öne çıkarıp kazanmasını sağlayanlar ise, AK Parti'den gelen ve 15 yıldır CHP'ye gitmeyen eski DYP ve ANAP'lı seçmenler. Seçimin sonucunu da belirleyen onlar" yorumunda bulundu.

İşte Aytun Çıray'ın o paylaşımı;





