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İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 08:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

Gezici Araştırma'nın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketini paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çıray, '24 Haziran'dan sonra 2. tura kalındığında' sonucun ne olacağına dair anket sonucuna dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Twitter hesabından Gezici Araştırma'nın '24 Haziran'dan sonra 2. tura kalındığında' sonucun ne olacağına ilişkin anket sonucunu paylaşan Aytun Çıray, "2. tura Sn Muharrem İnce kaldığında İYİ Partililer kendisine kayıtsız şartsız tüm desteğini veriyorlar. Sn Akşener'i öne çıkarıp kazanmasını sağlayanlar ise, AK Parti'den gelen ve 15 yıldır CHP'ye gitmeyen eski DYP ve ANAP'lı seçmenler. Seçimin sonucunu da belirleyen onlar" yorumunda bulundu.

İşte Aytun Çıray'ın o paylaşımı;

aytun-ciray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akşenerin grafiği güzel olmuş mantıklı, Muharrem İnce nin grafiğinde hata var. 15 yıldır akp ye oy veripte gerçekleri gören, kandırıldıklarını anlayan büyük bir kesim var. Onlarda kayıtsız şartsız Erdoğanın rakibine verecekler. 2. tura Muharrem İncede kalsa yüzde 55 alacak. Bunu herkes biliyor.
ülkem diyenler ile nefsi buram buram makam mevki için yola çıkanların rekabetine sahne olacak bu yarışta ülkem için hayırlısı ne ise onun olması dileğiyle.
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