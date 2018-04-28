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İYİ Partili Aytun Çıray'dan ilginç bedelli askerlik önerisi

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 23:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ilginç bir öneride bulundu.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan ilginç bedelli askerlik önerisi

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ilginç bir teklifte bulundu.

'BİR ÖNERİMİZ VAR'

“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Saçma olmuş. Bedelli yerine vicdani af çıksın ve sicillerine kara leke olarak geçsin biz de ne mal olduklarını bilelim.
ne demek mazereti olan. garibanın çocuğunun mazereti yokmu. onun eline bakan eve ekmek getirmesini bekleyenleri yokmu, Zenginin düzeni bozulmasın ailesi yalnız kalmasın. işinden çıkmasın oh be ne güzel yaaaa.... gariban anadolu çocuğunun işinden çıksın ailesi o gelene kadar yalnız kalsın seflat içinde yaşasın. tabi geri dönebilirse. İYİ parti olarak size yakışmadı bu gündemi kapatın bir dahada hiç konuşmayın size oy vermeye hazırlananlarda size oy vermez haberiniz olsun
Bedelli hiçbir zaman çıkmamalı,saçma bir teklif, parası olan ağa çocukları,parası olmayıp şehit olan fakir çocuklarına askerlik yaptırsın demi....
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